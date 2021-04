Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα έκτακτα μέτρα που θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 3 Μαΐου στις 6.00 έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου. Περιγράφεται αναλυτικά και ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις εστίασης.

Επίσης, δίνεται λύση και στη σύγχυση που είχε δημιουργηθεί με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που θα ανοίξουν. Είχαν αποκλειστεί στο προσχέδιο της απόφασης επιχειρήσεις με άδεια καφέ-μπαρ, τα οποία τελικά φαίνεται πως θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ωστόσο, για όλες τις επιχειρήσεις εστίασης ισχύει ο κανόνας πως επιτρέπεται να λειτουργήσουν μόνο τους εξωτερικούς τους χώρους.

Σύμφωνα με την απόφαση, θα λειτουργήσουν μόνο οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια για λειτουργία σε ανοικτούς χώρους. Το ΦΕΚ περιλαμβάνει την πρόβλεψη για απαγόρευση της μουσικής όπως είχε ανακοινωθεί ενώ στα τραπέζια θα κάθονται μέχρι έξι άτομα. Με αυτά τα δεδομένα, οι επιχειρήσεις εστίασης θα εξακολουθήσουν να χαρακτηρίζονται ως πληττόμενες οπότε θα έχουμε και για τον Μάιο παράταση και του μέτρου των αναστολών συμβάσεων εργασίας και της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου.

Να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατεβάζουν ρολά στις 22:45 ενώ η λειτουργία θα επιτρέπεται από τις 05:00. Τα εστιατόρια που βρίσκονται σε στοές, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια κλπ, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν παρά μόνο με delivery. Η παροχή υπηρεσιών παράδοσης, θα μπορούν να συνεχίζονται και μετά τις 22:45 αρκεί να μην παραμένουν πελάτες στον χώρο της επιχείρησης.

Από την Δευτέρα για να πάμε για ποτό και φαγητό θα πρέπει να έχουμε στείλει πρώτα SMS με τον κωδικό 6 στο 13033.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν δύο self τεστ την εβδομάδα με το ένα να δίνεται δωρεάν από το κράτος, ενώ υποχρεωτική θα είναι και η μάσκα τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πελάτες μέχρι να καθίσουν στο τραπέζι. Και εννοείται πως σε κάθε τραπέζι θα υπάρχουν τα γνωστά σε όλους πλέον αντισηπτικά.

Οι όροι λειτουργίας



Ειδικότερα, για τις περιοχές αυξημένου πολύ αυξημένου κινδύνου στις οποίες περιλαμβάνεται βέβαια και η Αττική και η Αχαία και η Θεσσαλονίκη, οι οριστικοί κανόνες λειτουργίας της εστίασης διαμορφώνονται ως εξής. Επιτρέπεται η λειτουργία μόνο των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:



α) αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο,



β) φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών,



γ) μη αναπαραγωγή μουσικής και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:



o Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια



o Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι



o Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής



o Μέχρι έξι (6) άτομα ανά τραπέζι



o Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 3 έως 6, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας



o Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό



o Δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 22:45



• Οι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν και για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό Χώρο.



• Κατ' εξαίρεση λειτουργούν και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 3 έως 6, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.



Επιπλέον, ορίζονται τα εξής:



α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό, καθώς και από τους διαμένοντες κατά την αναμονή.



β) Mέχρι έξι (6) άτομα ανά τραπέζι.



γ) Πληρότητα 50% της δυναμικότητας όπως ορίζεται στην περ. 2δ' της παρ. Α του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β' 2161) επί της συνολικής εσωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας (ΩΕ/1,3 τ.μ).



δ) Πληρότητα 40% της δυναμικότητας όπως ορίζεται στην περ. 2δ' της παρ. Α του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας επί της συνολικής εξωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας (ΩΕ/0,70 τ.μ).



ε) Απαγόρευση ζωντανής μουσικής.

στ) Απαγόρευση πραγματοποίησης εκδηλώσεων/συναθροίσεων/ δεξιώσεων.



• Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.



• Λειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery).