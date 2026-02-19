Αύξηση τζίρου 3,3% στα τουριστικά καταλύματα το 2025 – Πτώση 3,4% στην εστίαση

Αύξηση κατέγραψε το 2025 ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στον κλάδο των Καταλυμάτων, ενώ αντίθετη πορεία ακολούθησε η Εστίαση, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το Δ΄ τρίμηνο του έτους.

Ειδικότερα, ο τζίρος των επιχειρήσεων του κλάδου Καταλυμάτων ανήλθε σε 11,77 δισ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το 2024, όταν είχε διαμορφωθεί σε 11,39 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη διατήρηση της θετικής δυναμικής στον τουριστικό τομέα.

Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στις Υπηρεσίες Εστίασης διαμορφώθηκε σε 10,73 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 3,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όταν είχε ανέλθει σε 11,12 δισ. ευρώ, υποδηλώνοντας επιβράδυνση στον κλάδο.

