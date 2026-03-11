ΒΕΝΕΤΗ – Coffee Lab: Οι στόχοι της νέας συμμαχίας στην καφεστίαση

Η νέα αυτή στρατηγική κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης της ΒΕΝΕΤΗ, το οποίο βασίζεται στην εξαγορά μικρών, οικογενειακών, ελληνικών εταιρειών παραγωγής ποιοτικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επενδύει σε αγορές μικρών δικτύων και σε συνέργειες με επιχειρήσεις που μοιράζονται την ίδια κουλτούρα και το ίδιο επιχειρηματικό όραμα.

Η συνεργασία με την Coffee Lab θα αφορά τη μετοχική σχέση των δύο εταιρειών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας αλλά και την ανάπτυξη ενός νέου concept για τα υπάρχοντα καταστήματα Coffee Lab. Το concept αυτό θα συνδυάζει προϊόντα και από τις δύο εταιρείες, δημιουργώντας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία για τον καταναλωτή.

Σε πρώτη φάση, τα προϊόντα της ΒΕΝΕΤΗ θα εμπλουτίσουν τις bakery επιλογές των καταστημάτων Coffee Lab, ενισχύοντας την εμπειρία καφέ με premium sandwiches, προτάσεις για brunch, croissanterie, desserts, ποικιλία από χειροποίητες παραδοσιακές ελληνικές πίτες, cookies καθώς και όλη τη γκάμα bakery προϊόντων των καταστημάτων ΒΕΝΕΤΗ.

Η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ

Η ΒΕΝΕΤΗ συμπληρώνει φέτος 78 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας και διαθέτει 25 εταιρείες σε όλο το φάσμα της εστίασης.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία πρωτοστατεί στην αγορά, εισάγοντας νέα concept καταστημάτων όπως τα VENETI FOOD HALL, τα VENETI 1948, το VENETI GREAT στο Μπάγκειον, τα VENETI GO και τα CREMERIA VENETI.

Το 2024 η εταιρεία εξαγόρασε την εταιρεία ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ, ενώ το 2025 επαναλειτούργησε το ιστορικό Jackson Hall με την επωνυμία VENETI Jackson Hall.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΒΕΝΕΤΗ για το 2025 προβλέπεται να ανέλθει στα 80.000.000 ευρώ, έναντι 74.044.126 ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 8,04%. Τα κέρδη προ φόρων εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 5.500.000 ευρώ το 2025, έναντι 5.323.097 ευρώ το 2024, ενώ το EBITDA προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 12.000.000 ευρώ από 12.973.027 ευρώ το 2024.

Σημειώνεται ότι η ΒΕΝΕΤΗ προχωρά σε ορθολογικοποίηση του δικτύου της και πλέον δεν ανοίγει νέα σημεία, παρά μόνο στην περίπτωση που κάποιο κατάστημα franchise κλείσει είτε λόγω μίσθωσης είτε λόγω αποχώρησης συνεργάτη. Όπως ανέφερε ο κ. Μονεμβασιώτης «έχουμε κλείσει καταστήματα και προσπαθούμε να τα αναπληρώνουμε. Προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να κρατήσουμε τον αριθμό του δικτύου και όπου βλέπετε καινούργια καταστήματα είναι μόνο προς αντικατάσταση κάποιων που έχουν κλείσει». Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, φέτος αναμένεται να κλείσουν ακόμη 4-5 καταστήματα λόγω μη ανανέωσης των συμβολαίων μίσθωσης και σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνει προσπάθεια να ανοίξουν νέα σημεία προς αναπλήρωση.

Οι κινήσεις όπως η συμμαχία με την Coffe Lab, όπως αναφέρθηκε, έρχονται σε μια περίοδο που, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ομίλου Βενέτη, ο κλάδος της εστίασης αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις. Όπως ανέφερε ο κ. Μονεμβασιώτης, η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικές κρίσεις, από τα μνημόνια και την πανδημία μέχρι την ενεργειακή κρίση και τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες, ενώ την ίδια στιγμή οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν έντονη έλλειψη προσωπικού και αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις. Στο περιβάλλον αυτό, όπως είπε, πολλά καταστήματα εστίασης και αρτοποιεία οδηγούνται σε συρρίκνωση ή κλείσιμο, γεγονός που ωθεί τις επιχειρήσεις να αναζητούν συνεργασίες και συνέργειες προκειμένου να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους.

Επιπλέον, η Βενέτης δεν σχεδιάζει πλέον επέκταση στο εξωτερικό, πλάνο που είχε εκκινήσει πριν από τέσσερα χρόνια. Όπως εξήγησε ο κ. Μονεμβασιώτης, το project εγκαταλείφθηκε, καθώς απαιτούνται τεχνίτες άρτου, ειδικότητα που είναι ήδη δυσεύρετη ακόμη και στην εγχώρια αγορά.

ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ

Την προηγούμενη χρήση, η εταιρεία έδωσε έμφαση στο λανσάρισμα νέων προϊόντων στον χώρο του ποιοτικού παγωτού, τα οποία παρασκευάζονται αποκλειστικά με φρέσκο γάλα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η νέα σειρά «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ 1967», η οποία δημιουργήθηκε με συνταγές της εποχής εκείνης.

Η σειρά κυκλοφορεί τόσο στην αγορά retail όσο και στον χώρο των τζελατεριών.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει τις επενδύσεις στην απόκτηση νέου σύγχρονου εξοπλισμού, στην αναβάθμιση των καταστημάτων του υφιστάμενου δικτύου και στην ανάπτυξη νέων σημείων πώλησης με νέο concept καταστημάτων.

Ο κύκλος εργασιών της ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ για το 2025 προβλέπεται να ανέλθει στα 7.506.591 ευρώ, έναντι 7.339.043 ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,28%.

Η εταιρεία Coffee Lab

Η Coffee Lab ιδρύθηκε το 2009 στη Χαλκίδα, με στόχο να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία του καφέ στην ελληνική αγορά. Σε μια περίοδο όπου ο καφές αντιμετωπιζόταν κυρίως ως απλό προϊόν, η εταιρεία επένδυσε στη φιλοσοφία του 3ου Κύματος Καφέ και στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιότητας.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, η Coffee Lab είχε ως αποστολή την παραγωγή και διάθεση specialty καφέ υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας έλεγχο και συνοχή σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας: παραγωγός, επιλογή, καβούρδισμα, εκπαίδευση και τελικός καταναλωτής.

Από το 2009 έως σήμερα, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα δυναμικό δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το δίκτυο της εταιρείας, που αναπτύσσεται με τη μέθοδο franchise, περιλαμβάνει σήμερα 7 εταιρικά καταστήματα και 91 franchise σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, η Coffee Lab δραστηριοποιείται στο εξωτερικό με 43 καταστήματα σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Βουλγαρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο. Συνολικά το δίκτυο της εταιρείας αριθμεί 141 καταστήματα.

Μάλιστα, η Coffee Lab βρίσκεται σε φάση επέκτασης, ιδιαίτερα στις διεθνείς αγορές, όπου ήδη διαθέτει παρουσία σε χώρες όπως η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Αυστρία, η Γερμανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 6 εκατ. ευρώ το 2024 με EBITDA 5% (373.000 ευρώ), ενώ για το 2025 ανήλθε στα 8,3 εκατ. ευρώ με EBITDA 9% (747.000 ευρώ).

Η μητρική εταιρεία απασχολεί 60 εργαζομένους, ενώ ο συνολικός αριθμός εργαζομένων του δικτύου ανέρχεται στους 400.

Οι κεντρικές παραγωγικές εγκαταστάσεις της Coffee Lab στην Αθήνα συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες της Ανατολικής Ευρώπης, με δυνατότητα παραγωγής έως 10 τόνων καφέ ημερησίως. Η διαδικασία καβουρδίσματος πραγματοποιείται με εξατομικευμένα roasting profiles προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες κάθε προέλευσης.

Οι εγκαταστάσεις είναι πιστοποιημένες με ISO 22000 και HACCP, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και διαχείρισης τροφίμων.

Με έμφαση στην ποιότητα, η εταιρεία εφαρμόζει direct trade συνεργασίες, επιλέγοντας προσωπικά τις παρτίδες καφέ από χώρες παραγωγής όπως η Βραζιλία, η Γουατεμάλα, η Κένυα και η Αιθιοπία. Τέσσερις φορές τον χρόνο εκπρόσωποι της εταιρείας επισκέπτονται τις χώρες αυτές για να παρακολουθούν από κοντά τη συγκομιδή, την επιλογή και την επεξεργασία των κόκκων.

Η φυσική παρουσία στην πηγή επιτρέπει τη διασφάλιση σταθερής ποιότητας πρώτης ύλης, την προσαρμογή των roasting profiles στις ιδιαιτερότητες κάθε σοδειάς και τη διατήρηση διαφανών και βιώσιμων συνεργασιών.

Τέλος, η Coffee Lab εφαρμόζει αυστηρό σύστημα ποιοτικού ελέγχου σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Η επιλογή των ποικιλιών γίνεται βάσει των διεθνών προτύπων SCA, ενώ καθημερινά πραγματοποιούνται φυσικοχημικές αναλύσεις, cupping αξιολογήσεις, έλεγχοι σε ωμό και καβουρδισμένο καφέ καθώς και έλεγχοι στα καταστήματα του δικτύου.