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ΧΑ: Στις 2.620 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη
Αναλύσεις
10:04 - 08 Οκτ 2026

ΧΑ: Στις 2.620 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη 

Reporter.gr Newsroom

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Υποχώρηση κατά 2,39% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2622,02 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 401,9 εκ. ευρώ. Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία καθώς ρευστοποιήσεις τραπεζικών μετοχών και όλων σχεδόν των blue chips (πλην των διυλιστηρίων) οδήγησαν το ΓΔ σε αδιάλειπτα πτωτική κίνηση. Με τη χαμηλή επίδοση ημέρα να καταγράφεται στις 2616 μονάδες λόγο μετά τις 4.30μμ. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,520% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν καθώς το πετρέλαιο επανήλθε πάνω από τα $100 /βαρέλι και τα δημοσιονομικά της Γαλλίας επιδεινώνονται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-4,45%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-5,56%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Cenergy (-3%), η Metlen (-2,28%), η Βιοχάλκο (-3,50%), η ΕΛΧΑ (-3,19%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,50%), η Κύπρου (-2,23%), η Optima (-2,81%), η ΕΥΔΑΠ (-2,40%), η Lamda (-1,38%) και η Aegean (-1,17%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Helleniq Energy (+1,35%), η ΜΟΗ (+1,51%) αλλά και η Αλουμύλ (+1,47%), η Performance Technologies (+2,37%) και ο Πετρόπουλος (+1,71%). Απολογιστικά, 19 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 89 εκείνων που υποχώρησαν. Η PepsiCo ανακοινώνει σήμερα στις ΗΠΑ τα αποτελέσματα 9μηνου ενώ η Federal θα δημοσιεύσει τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης. Η επάνοδος της τιμής του πετρελαίου brent πάνω από τα 100/βαρέλι και η αύξηση της απόδοσης του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ οδηγούν σε υποχώρηση των δεικτών στη Wall Street.

Στο Euronext Athens, πλησιέστερη στήριξη οι 2620 μονάδες του ΓΔ και αντίσταση οι 2636.

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