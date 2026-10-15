ΧΑ: Στις 2590 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ

Άνοδο κατά 0,19% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2603,7 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 257,5 εκ. ευρώ.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με έντονη μεταβλητότητα καθώς στην αρχή καταγράφηκε το υψηλό ημέρας στις 2620 μονάδες και λίγο αργότερα το χαμηλό στις 2594 μονάδες. Οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία στη συνέχεια οδηγώντας το ΓΔ πάλι σε θετικό έδαφος με οδηγό δεικτοβαρείς τίτλους (ΜΟΗ, Helleniq Energy, Jumbo. Allwyn).

Μέχρι την ανακοίνωση του πληθωρισμού των ΗΠΑ στις 3.30μμ που διαμορφώθηκε στο 3,7%, ψηλότερα του αναμενομένου, με αποτέλεσμα να χαθούν όλα σχεδόν τα κέρδη ως τις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,402% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,36%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-1,14%) να υποαποδίδει αλλά την Εθνική (+0,49%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Allwyn (+2,19%), η Metlen (+0,95%), η Helleniq Energy (+2,09%), η ΜΟΗ (+1,45%), το Jumbo (+4,52%), o OTE (+1,47%) αλλά και η ΣΙΔΜΑ (+2,62%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 44 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 61 εκείνων που υποχώρησαν.

Στις ΗΠΑ η Taiwan Semiconductor Manufacturing ανακοινώνει σήμερα τα μεγέθη της για το 9μηνο, ενώ ολοκληρώνεται η δημόσια εγγραφή της Capital Maritime. Νέα αποτυχημένη απόπειρα υπέρβασης της αντίστασης των 2620 μονάδων από τον Γ.Δ. Πλησιέστερη στήριξη στις 2590 μονάδες.

Επιχειρηματικά νέα

Eurobank: Η πιστωτική επέκταση και τα αυξημένα έσοδα από τόκους και προμήθειες οδηγούν σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων για την κερδοφορία. Alpha Βank, Τιμή-στόχος: €5,75, κορυφαία επιλογή -National Bank, Τιμή-στόχος: €20,80 - Piraeus Bank, Τιμή-στόχος: €12,25, Optima Bank, Τιμή-στόχος: €16,55- Bank of Cyprus,Τιμή-στόχος: €12,75. Σύσταση: αγορά σε όλες.

Allwyn: Αγορές μετοχών αξίας 13,3 εκατ. ευρώ από το Valea Foundation (συνδέεται με 2 μέλη του Δ.Σ.). Έκλεισε το deal της Εθνικής Τράπεζας με την Allianz: η Εθνική Τράπεζα αποκτά μειοψηφική συμμετοχή 30% στην Allianz. Αποκλειστική διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ζωής, υγείας και γενικών κλάδων μέσω των τραπεζικών δικτύων της ΕΤΕ.

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Πωλήθηκε στη Recipe του Prem Watsa ο κλάδος εστίασης της Vivartia. Ο αγοραστής είναι καναδικός στρατηγικός επενδυτής με περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της εστίασης και 18 εμπορικά σήματα. Ανήκει στον όμιλο της Fairfax του Prem Watsa.

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