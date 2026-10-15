ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Στις 2590 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ
Αναλύσεις
10:13 - 15 Οκτ 2026

ΧΑ: Στις 2590 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Άνοδο κατά 0,19% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2603,7 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 257,5 εκ. ευρώ.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με έντονη μεταβλητότητα καθώς στην αρχή καταγράφηκε το υψηλό ημέρας στις 2620 μονάδες και λίγο αργότερα το χαμηλό στις 2594 μονάδες. Οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία στη συνέχεια οδηγώντας το ΓΔ πάλι σε θετικό έδαφος με οδηγό δεικτοβαρείς τίτλους (ΜΟΗ, Helleniq Energy, Jumbo. Allwyn).

Μέχρι την ανακοίνωση του πληθωρισμού των ΗΠΑ στις 3.30μμ που διαμορφώθηκε στο 3,7%, ψηλότερα του αναμενομένου, με αποτέλεσμα να χαθούν όλα σχεδόν τα κέρδη ως τις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,402% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,36%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-1,14%) να υποαποδίδει αλλά την Εθνική (+0,49%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Allwyn (+2,19%), η Metlen (+0,95%), η Helleniq Energy (+2,09%), η ΜΟΗ (+1,45%), το Jumbo (+4,52%), o OTE (+1,47%) αλλά και η ΣΙΔΜΑ (+2,62%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 44 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 61 εκείνων που υποχώρησαν.

Στις ΗΠΑ η Taiwan Semiconductor Manufacturing ανακοινώνει σήμερα τα μεγέθη της για το 9μηνο, ενώ ολοκληρώνεται η δημόσια εγγραφή της Capital Maritime. Νέα αποτυχημένη απόπειρα υπέρβασης της αντίστασης των 2620 μονάδων από τον Γ.Δ. Πλησιέστερη στήριξη στις 2590 μονάδες.

Επιχειρηματικά νέα

Eurobank: Η πιστωτική επέκταση και τα αυξημένα έσοδα από τόκους και προμήθειες οδηγούν σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων για την κερδοφορία. Alpha Βank, Τιμή-στόχος: €5,75, κορυφαία επιλογή -National Bank, Τιμή-στόχος: €20,80 - Piraeus Bank, Τιμή-στόχος: €12,25, Optima Bank, Τιμή-στόχος: €16,55- Bank of Cyprus,Τιμή-στόχος: €12,75. Σύσταση: αγορά σε όλες.

Allwyn: Αγορές μετοχών αξίας 13,3 εκατ. ευρώ από το Valea Foundation (συνδέεται με 2 μέλη του Δ.Σ.). Έκλεισε το deal της Εθνικής Τράπεζας με την Allianz: η Εθνική Τράπεζα αποκτά μειοψηφική συμμετοχή 30% στην Allianz. Αποκλειστική διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ζωής, υγείας και γενικών κλάδων μέσω των τραπεζικών δικτύων της ΕΤΕ.

Πανίκος Νικολάου: Ανανεώθηκε η θητεία του CEO του συγκροτήματος έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2031.

ΕΛΣΤΑΤ: Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2026 ανήλθε σε 36.035.188 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,5%.

Πωλήθηκε στη Recipe του Prem Watsa ο κλάδος εστίασης της Vivartia. Ο αγοραστής είναι καναδικός στρατηγικός επενδυτής με περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της εστίασης και 18 εμπορικά σήματα. Ανήκει στον όμιλο της Fairfax του Prem Watsa.

ΕΚΤΕΡ: Πράσινο φως στη 2η προσπάθεια για επένδυση 53,3 εκατ. στην Πάρο. Ο αναθεωρημένος σχεδιασμός για το ξενοδοχείο στις Κολυμπήθρες εξασφάλισε πολεοδομική έγκριση.

ΕΛΣΤΑΤ: Περαιτέρω σημαντική αύξηση κατά 13,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο του 2026.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Ήπια κέρδη, πέριξ των 2.600 μονάδων, με πεσμένο τζίρο
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ήπια κέρδη, πέριξ των 2.600 μονάδων, με πεσμένο τζίρο

Χρηματιστήριο: Η αγορά επιχειρεί να σταθεροποιηθεί, με τη ζήτηση να παραμένει επιλεκτική
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Η αγορά επιχειρεί να σταθεροποιηθεί, με τη ζήτηση να παραμένει επιλεκτική

Capital: Μια ειδική περίπτωση στο Χρηματιστήριο
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Capital: Μια ειδική περίπτωση στο Χρηματιστήριο

Ήπια άνοδος στο Χρηματιστήριο – Επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Ήπια άνοδος στο Χρηματιστήριο – Επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/10/2026 - 12:03

Alpha Bank: Χρηματοδότηση Καράτζη - Metlen στο mega project των €170 εκατ. για αποθήκευση ενέργειας

Ειδήσεις
15/10/2026 - 12:02

Νέα κακοκαιρία «εξπρές» με βροχές, καταιγίδες και χιόνια - Πότε θα υποχωρήσει το κρύο

Οικονομία
15/10/2026 - 11:58

Το kariera.gr συνδέει την ελληνική αγορά εργασίας με το παγκόσμιο δίκτυο The Network

Πολιτική
15/10/2026 - 11:49

Χρυσοχοΐδης: «Επιδημία» οι τηλεφωνικές απάτες - Μεγάλη πρόκληση το διαδικτυακό έγκλημα

Πολιτική
15/10/2026 - 11:43

Μητσοτάκης: Πίεση για περισσότερη ευελιξία στην ενεργειακή στήριξη - «Κόκκινη γραμμή» οι περικοπές σε αγρότες

Σχόλια Αγοράς
15/10/2026 - 11:30

Χρηματιστήριο: Στοίχημα οι 2.600 μονάδες – Οι τράπεζες, τα blue chips και οι δύο καταλύτες

Ειδήσεις
15/10/2026 - 11:26

Πακιστάν: Τουλάχιστον 29 νεκροί από κατάρρευση οροφής σχολείου

Οικονομία
15/10/2026 - 11:25

Παπαθανάσης: Πάνω από €100 δισ. χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδύσεων για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
15/10/2026 - 11:18

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Θετικά τα μέτρα για τα καύσιμα αλλά δεν αρκούν

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
15/10/2026 - 11:11

Handelsblatt: Ευρωπαϊκή απεξάρτηση για κρίσιμα ορυκτά από Κίνα μέσω Ελλάδας – Ο ρόλος Metlen & Hellas Gold

Ειδήσεις
15/10/2026 - 11:11

Μαύρη Θάλασσα: Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο εν μέσω έντονων ανησυχιών για τις ρωσικές επιθέσεις

Πολιτική
15/10/2026 - 10:57

Μαρκόπουλος: Εθνική παρακαταθήκη τα μεγάλα ψηφιακά έργα της κυβέρνησης – Από την απορρόφηση στην απόδοση

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:53

Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones - Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές

Αναλύσεις
15/10/2026 - 10:45

AXIA-Alpha Finance: Η πορεία του Χρηματιστηρίου & οι 5 μετοχές - κορυφαίες επιλογές το δ΄ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
15/10/2026 - 10:44

Πτώση στις Ευρωαγορές λόγω του διεθνούς sell-off στην τεχνολογία

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
15/10/2026 - 10:43

Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν «κολλήσει»: Επίδομα θέρμανσης για το 20%

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:39

Ινφαντίνο: Αντιμέτωπος με τους ισχυρότερους επικριτές του στη FIFA – Η μάχη για την επανεκλογή

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:30

Βρετανία: Ανάπτυξη κόντρα στις προβλέψεις - 2,1% τον Αύγουστο, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022

Γιώργος Ραυτόπουλος
15/10/2026 - 10:26

Ο Τσίπρας και η (ακρο)δεξιά

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:20

ΓΓΠΣ: Ποιες υπηρεσίες δε θα λειτουργούν Παρασκευή και Σάββατο 16-17 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:20

ifo: Στοχευμένα προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους να επιστρέψουν στην εργασία

Αναλύσεις
15/10/2026 - 10:13

ΧΑ: Στις 2590 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:11

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ ζητούν από την Παγκόσμια Τράπεζα να ανοίξει τη στρόφιγγα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/10/2026 - 10:06

Evergood: Το deal με τον «εθνικό επενδυτή», τα μεγέθη και η επόμενη ημέρα

Ναυτιλία
15/10/2026 - 10:00

Capital Maritime Finance: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
15/10/2026 - 09:51

Τραμπ κατά Ζελένσκι: Δικτάτορας χωρίς εκλογές – «Έκαψε» $350 δισ. αμερικανικής βοήθειας στον πόλεμο

Οικονομία
15/10/2026 - 09:46

Προϋπολογισμός: Ξεπέρασε τα €7,5 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο

Ειδήσεις
15/10/2026 - 09:42

Ενεργειακός συναγερμός στην ΕΕ: Χωρίς εύκολες λύσεις απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
15/10/2026 - 09:40

Τιμές ενέργειας: Αυξήθηκαν κατά 300 ευρώ τα έξοδα του μέσου νοικοκυριού της ΕΕ

Ακίνητα
15/10/2026 - 09:27

15.000 ακίνητα στα χαρτοφυλάκια τραπεζών και servicers: Γιατί παραμένουν εκτός αγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ