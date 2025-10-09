Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Αυτό που συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό έχει επικρατήσει να ονομάζεται «κινητικότητα», πρόκειται όμως προφανώς για ένα νευρικό «σούρτα-φέρτα», που ως φόντο έχει τη νέα φάση γενικής αντιπαράθεσης και, φυσικά, τις εκλογές.

Ένα από τα στοιχεία της «κινητικότητας» αυτής είναι και η επανένταξη στην ΚΟ της ΝΔ του βουλευτή Δράμας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος είχε διαγραφεί με αφορμή ένα απρεπές σχόλιο του σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται για σημεία των καιρών. Με δεδομένο ότι και ο βουλευτής, αλλά και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν ζητήσει συγγνώμη για την απρεπή συμπεριφορά του βουλευτή, είναι μάλλον ρεαλιστική η εκτίμηση ότι αν η πρόσφατη δραστηριότητα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας δεν ήταν αυτή που ήταν, ο Κυριαζίδης θα παρέμενε ακόμη εκτός ΚΟ της ΝΔ…