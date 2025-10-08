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Ο Δημήτρης Κυριαζίδης επιστρέφει στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας
Πολιτική
11:07 - 08 Οκτ 2025

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης επιστρέφει στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο βουλευτής Δράμας, Δημήτρης Κυριαζίδης, επιστρέφει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη διαγραφή του πριν από επτά μήνες. 

Την επιστροφή του Κυριαζίδη ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, διαβάζοντας στο Σώμα σχετική επιστολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με την επανένταξη του βουλευτή, η Νέα Δημοκρατία αριθμεί και πάλι 156 βουλευτές.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης είχε διαγραφεί από την «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα πριν από επτά μήνες, μετά από την φραστική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου (της είχε πει «κάνε πρώτα κανένα παιδί»), κατηγορούμενος για αντικοινοβουλευτική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 11:59
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