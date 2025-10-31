Το «χάος» που δεν φοβίζει και τα ρεαλιστικά διλήμματα

Σε μία από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις (Interview για την ιστοσελίδα Politic.gr) περιλήφθηκε και το πρωτότυπο ερώτημα πώς τοποθετούνται οι πολίτες στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος».

Πρωτότυπο το ερώτημα, πρωτότυπες και οι απαντήσεις, αφού το 42% απάντησε ότι προτιμά το «χάος» και ένα 30% ότι προτιμά «Μητσοτάκη», ενώ ένα 28% απάντησε ότι προτιμά «κάτι άλλο».

Κατά μία ερμηνεία των ευρημάτων, αυτά σημαίνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στην τσέπη ένα ποσοστό 30%, που δεν το λες και άσχημο, αφού άλλωστε το «χάος» δεν μπορεί να εκφραστεί πολιτικά en bloc. Από μία άλλη άποψη πάντως, ίσως αυτά να είναι και χρήσιμες ενδείξεις για το ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επινοήσει πιο ουσιαστικά και ρεαλιστικά διλήμματα όταν έρθει η ώρα των εκλογών…