Η ελληνική πτυχή του «drill baby, drill»

Οι ανακοινώσεις στη Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (Αθήνα, 6-7 Νοεμβρίου) φανερώνουν, αν μη τι άλλο, ότι έχει προηγηθεί μία άρτια και σε βάθος προετοιμασία.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση για τις επικείμενες γεωτρήσεις της κοινοπραξίας με επικεφαλής την ExxonMobil στο λεγόμενο θαλασσοτεμάχιο Block-2, στο ΒΔ Ιόνιο Πέλαγος, είναι το επιστέγασμα μία μακράς και μεθοδικής διαδικασίας, που περιλάμβανε τη χωροθέτηση των θαλασσίων οικοπέδων, την ανακήρυξη ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και πολλά άλλα, που «έτρεξαν» τα τελευταία χρόνια.

Πάντως, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στο να περάσει σε ένα διαφορετικό status, ως κόμβος διακίνησης ενεργειακών πόρων, αλλά και ως παραγωγός. Και υπό αυτήν την έννοια, το προεκλογικό «drill baby, drill» του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι έχει μία απολύτως ελληνική πτυχή…