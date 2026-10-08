Η υποψηφιότητα για την Προεδρία των ΗΠΑ και τα γέλια του Ρούμπιο

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα (6-8/10) ήταν οπωσδήποτε σημαντική, είχε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα – κυρίως τις συμφωνίες για προμήθειες από την Ελλάδα εξοπλισμών αξίας 4 δισ. – ενώ σε επίπεδο εντυπώσεων κυριάρχησε η ομιλία του αμερικανού ΥΠΕΞ στην Πνύκα.

Υπάρχουν πάντως και τα όσα σημαντικά άφησε να αιωρούνται σε σχέση με την Τουρκία, ενώ ενδιαφέρον έχει και η απάντηση που (δεν) έδωσε όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ, στη συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή. Το σχετικό ερώτημα που έθεσε ο Αλέξης Παπαχελάς ήταν: «Σε λίγες ώρες θα εκφωνήσετε ομιλία στη γενέτειρα της δημοκρατίας· είναι άραγε αυτό το κατάλληλο μέρος για να σκεφτείτε αν θα θέσετε υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ;».

Και η απάντηση: «(…γέλια) Ενα από τα σημεία στα οποία προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση είναι ότι αυτό που μας συνδέει με την Ευρώπη –και σε μεγάλο βαθμό με άλλες χώρες, λόγω των κοινών στοιχείων και της κοινής κληρονομιάς που μοιραζόμαστε– είναι καθοριστικής σημασίας. Διατηρούμε στρατηγικές σχέσεις με χώρες σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, αυτό που καθιστά τη σχέση μας με τις ευρωπαϊκές χώρες –και ειδικά με μέρη όπως η Ελλάδα– τόσο ξεχωριστή είναι το γεγονός ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά της χώρας μας, από την αρχιτεκτονική έως το πολίτευμά μας, έχουν τις ρίζες τους στην κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά· αυτός είναι ο πυρήνας. Εκείνο είναι που διατηρεί τα στοιχεία αυτά ζωντανά και ακμαία. Και οφείλουμε να το υπενθυμίζουμε συνεχώς στον εαυτό μας. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τον δυτικό πολιτισμό και όχι να απολογούμαστε γι’ αυτόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι μισούμε άλλους πολιτισμούς ή κουλτούρες, ούτε ότι τους απορρίπτουμε. Πρέπει όμως να είμαστε υπερήφανοι –και όχι να ντρεπόμαστε– για την κοινή μας κληρονομιά, διότι αυτή αποτελεί το θεμέλιο του πολιτεύματός μας και της Ιστορίας μας. Αυτή αποτελεί το θεμέλιο της συμμαχίας μας. Επομένως, θεωρώ ότι πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να υπενθυμίσουμε αυτά τα ζητήματα στον κόσμο, μέσα σε ένα τόσο ιστορικό πλαίσιο». Προφανώς, τα γέλια ήταν το σημαντικότερο μέρος της απάντησης…