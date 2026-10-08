ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η υποψηφιότητα για την Προεδρία των ΗΠΑ και τα γέλια του Ρούμπιο
Ανεμοδείκτης
13:35 - 08 Οκτ 2026

Η υποψηφιότητα για την Προεδρία των ΗΠΑ και τα γέλια του Ρούμπιο

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα (6-8/10) ήταν οπωσδήποτε σημαντική, είχε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα – κυρίως τις συμφωνίες για προμήθειες από την Ελλάδα εξοπλισμών αξίας 4 δισ. – ενώ σε επίπεδο εντυπώσεων κυριάρχησε η ομιλία του αμερικανού ΥΠΕΞ στην Πνύκα.

Υπάρχουν πάντως και τα όσα σημαντικά άφησε να αιωρούνται σε σχέση με την Τουρκία, ενώ ενδιαφέρον έχει και η απάντηση που (δεν) έδωσε όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ, στη συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή. Το σχετικό ερώτημα που έθεσε ο Αλέξης Παπαχελάς ήταν: «Σε λίγες ώρες θα εκφωνήσετε ομιλία στη γενέτειρα της δημοκρατίας· είναι άραγε αυτό το κατάλληλο μέρος για να σκεφτείτε αν θα θέσετε υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ;».

Και η απάντηση: «(…γέλια) Ενα από τα σημεία στα οποία προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση είναι ότι αυτό που μας συνδέει με την Ευρώπη –και σε μεγάλο βαθμό με άλλες χώρες, λόγω των κοινών στοιχείων και της κοινής κληρονομιάς που μοιραζόμαστε– είναι καθοριστικής σημασίας. Διατηρούμε στρατηγικές σχέσεις με χώρες σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, αυτό που καθιστά τη σχέση μας με τις ευρωπαϊκές χώρες –και ειδικά με μέρη όπως η Ελλάδα– τόσο ξεχωριστή είναι το γεγονός ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά της χώρας μας, από την αρχιτεκτονική έως το πολίτευμά μας, έχουν τις ρίζες τους στην κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά· αυτός είναι ο πυρήνας. Εκείνο είναι που διατηρεί τα στοιχεία αυτά ζωντανά και ακμαία. Και οφείλουμε να το υπενθυμίζουμε συνεχώς στον εαυτό μας. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τον δυτικό πολιτισμό και όχι να απολογούμαστε γι’ αυτόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι μισούμε άλλους πολιτισμούς ή κουλτούρες, ούτε ότι τους απορρίπτουμε. Πρέπει όμως να είμαστε υπερήφανοι –και όχι να ντρεπόμαστε– για την κοινή μας κληρονομιά, διότι αυτή αποτελεί το θεμέλιο του πολιτεύματός μας και της Ιστορίας μας. Αυτή αποτελεί το θεμέλιο της συμμαχίας μας. Επομένως, θεωρώ ότι πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να υπενθυμίσουμε αυτά τα ζητήματα στον κόσμο, μέσα σε ένα τόσο ιστορικό πλαίσιο». Προφανώς, τα γέλια ήταν το σημαντικότερο μέρος της απάντησης…

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φορολογία
08/10/2026 - 14:20

Πρόστιμα 1,29 εκατ. ευρώ μετά από 11.000 ελέγχους στην αγορά

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/10/2026 - 14:11

Οι πιο εντυπωσιακές στιγμές του Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens (video & photos)

Ειδήσεις
08/10/2026 - 14:04

Ο Τραμπ βάζει τον Χριστόφορο Κολόμβο στον Λευκό Οίκο, «προς άγραν ψήφων»

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/10/2026 - 14:00

ΠΑΔΑ: Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ωρίμανση ψαριών σε συνεργασία με εστιατόρια «Μαραθιά» στην Τήνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2026 - 13:41

ΔΕΗ Fiber: Έφτασε σε 1,5 εκατ. σπίτια σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ με 100% οπτική ίνα

Τεχνολογία
08/10/2026 - 13:41

Από τις ψηφιακές αίθουσες στους AI tutors: Η Gen Z βλέπει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως το μέλλον της εκπαίδευσης

Ειδήσεις
08/10/2026 - 13:39

Στα μαχαίρια η Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα – Πού οδηγείται η κόντρα

Ανεμοδείκτης
08/10/2026 - 13:35

Η υποψηφιότητα για την Προεδρία των ΗΠΑ και τα γέλια του Ρούμπιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/10/2026 - 13:33

ΣΕΒ: Υπέγραψε την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαιοειδών για την τριετία 2026-2029

Πολιτική
08/10/2026 - 13:22

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Δεν τον νοιάζει να κερδίσει τον Μητσοτάκη αλλά να «καταλάβει» τον προοδευτικό χώρο

Εμπορεύματα
08/10/2026 - 13:19

«Άλμα» 4% στο πετρέλαιο λόγω διαταραχών στην προσφορά - Κοντά στα $80 το φυσικό αέριο

Πολιτική
08/10/2026 - 13:17

Μητσοτάκης προς αλιείς: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 13:04

25 χρόνια Hellas Sat: Επόμενο βήμα ο HELLAS SAT 5

Αναλύσεις
08/10/2026 - 13:04

METLEN-METKA: Το πλάνο για το Euronext Athens και η νέα αυτόνομη πλατφόρμα υποδομών

Πολιτική
08/10/2026 - 12:59

Μάντζος: Το δόγμα της ωμής ισχύος ανοίγει τον δρόμο για να αναγνωριστούν «ευαισθησίες» της Τουρκίας

Ναυτιλία
08/10/2026 - 12:58

Η κυβερνοασφάλεια των λιμανιών γίνεται κρίσιμος παράγοντας για το εμπόριο

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 12:57

Αττικά Πολυκαταστήματα: Πρόγραμμα επαναγοράς έως 1,5 εκατ. ιδίων μετοχών

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/10/2026 - 12:43

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος 26,7% στις εξαγωγές τον Αύγουστο

Πολιτική
08/10/2026 - 12:35

Τσίπρας: Θα δημιουργήσουμε προοδευτικό πόλο ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/10/2026 - 12:33

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η πρώτη Προεδρία του NEFI

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/10/2026 - 12:31

Οι «ίσες αποστάσεις» του Ρούμπιο στα ελληνοτουρκικά

Οικονομία
08/10/2026 - 12:02

Η Ελλάδα αγνόησε το τελεσίγραφο της Κομισιόν για τα ληξιπρόθεσμα - Είναι πλέον τριπλάσια από το 2019

Ειδήσεις
08/10/2026 - 11:59

Γαλλία: Αποδέσμευση 10 εκατ. βαρελιών ντίζελ εν μέσω των μαζικών μαθητικών κινητοποιήσεων

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/10/2026 - 11:44

4E: Να εντάξουμε το ελαιόλαδο και τις ελιές στην καθημερινή μας διατροφή

Σχόλια Αγοράς
08/10/2026 - 11:39

Χρηματιστήριο: Κινδυνεύουν και οι 2.600 μονάδες

Εργασιακά
08/10/2026 - 11:32

ΔΥΠΑ: Πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας στην 58η «Ημέρα Καριέρας»

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/10/2026 - 11:21

ΕΣΠ: Το ελληνικό εμπόριο δεν φοβάται τον ανταγωνισμό – Απαιτεί ίδιους κανόνες για όλους

Αναλύσεις
08/10/2026 - 11:20

Citi: «Βλέπει» υψηλότερα τη Metlen – Στο επίκεντρο η METKA και οι παραχωρήσεις

Πολιτική
08/10/2026 - 11:17

Μανιάτης προς Ευρωπαίο Επίτροπο για τουρκικές προκλήσεις: «Θα περάσετε επιτέλους από τα λόγια στις πράξεις;»

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 11:01

Όμιλος Qualco: Η Ανάπτυξη Αποκτά Υπεύθυνο Αποτύπωμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ