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Με 58% η Bally&#039;s στην Intralot μετά την ΑΜΚ
Ανακοινώσεις
10:30 - 10 Οκτ 2025

Με 58% η Bally's στην Intralot μετά την ΑΜΚ

Reporter.gr Newsroom
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Η INTRALOT ανακοίνωσε την Παρασκευή (10/10) την ολοκλήρωση της προγενέστερα ανακοινωθείσας συναλλαγής, δυνάμει της οποίας η Intralot εξαγόρασε τη Bally’s International Interactive («Bally’s International Interactive») από την Bally’s Corporation. Η συναλλαγή, η οποία ανακοινώθηκε αρχικά τον Ιούλιο 2025, αποτιμά τη Bally’s International Interactive σε επιχειρηματική αξία €2,7 δισ. και συνδυάζει τη δραστηριότητά της Bally’s International Interactive με την παγκόσμια δραστηριότητα της Intralot στους κλάδους των λοταριών και του iGaming.

Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, το τίμημα προς τη Bally’s αποτελούνταν από €1,530 δισ. μετρητά και €1,136 δισ. νεοεκδοθείσες μετοχές της Intralot (873.707.073 μετοχές, σε τιμή έκδοσης €1,30 ανά μετοχή). Σε συνδυασμό με την προϋφιστάμενη συμμετοχή της Bally’s στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot κατά 207.534.878 μετοχές, η Bally’s κατέχει πλέον περίπου το 58% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, καθιστάμενη ο πλειοψηφικός μέτοχος της εταιρίας.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ΙΝΛΟΤ συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά κεφαλαιοποίηση.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής κατέστη δυνατή χάρις στην επιτυχή ολοκλήρωση του εκτεταμένου χρηματοδοτικού πακέτου της εξαγοράς και της πλήρωσης των απαιτούμενων εταιρικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων, καθώς και της πλήρωσης λοιπών τυπικών αιρέσεων.

Η νέα κεφαλαιακή δομή της Intralot αποτελείται από: (i) εξασφαλισμένες ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας €900 εκατ. λήξεως 2031 (συμπεριλαμβανομένων ομολογιών ονομαστικής αξίας €600 εκατ. σταθερού επιτοκίου 6,750% και ομολογιών ονομαστικής αξίας €300 εκατ. κυμαινόμενου επιτοκίου στο EURIBOR πλέον 4,500%), (ii) εξασφαλισμένο δάνειο £400 εκατ. (που αναλογεί σε περίπου €460 εκατ.) από θεσμικούς επενδυτές και (iii) τετραετές τοκοχρεολυτικό δάνειο €200 εκατ. από κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών. Για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, η Intralot επίσης άντλησε €429 εκατ. μέσω της έκδοσης 390 εκατ. νέων κοινών μετοχών σε τιμή €1,10 ανά μετοχή.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές με πολλαπλάσια υπερκάλυψη. Τα έσοδα από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την καταβολή του τιμήματος σε μετρητά προς τη Bally’s, για την αποπληρωμή ορισμένων υφιστάμενων υποχρεώσεων της Intralot και για ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων. Επιπλέον, στο πλαίσιο των συναλλαγών, η Intralot εξασφάλισε σύμβαση ανοικτής πίστωσης ύψους €160 εκατ., η οποία παραμένει αχρησιμοποίητη κατά την ημερομηνία της παρούσας.

Η Intralot πλέον γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής στους κλάδους των λοταριών και του iGaming με ενισχυμένες οικονομίες κλίμακος, διαφοροποιημένα και ιδιαίτερα συμπληρωματικά προϊόντα στους τομείς B2G, B2B και B2C. Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2025, σε pro forma βάση για τις ανωτέρω συναλλαγές, ο συνδυασμένος όμιλος θα εμφάνιζε περίπου €1,1 δισ. run-rate προσαρμοσμένα έσοδα, με κορυφαία στον κλάδο run-rate προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA άνω του 39%, υποστηριζόμενα από λειτουργικές συνέργειες, ευκαιρίες κατά μήκος αγορών και συνεχιζόμενη καινοτομία βάσει δεδομένων.

Η ενοποίηση συνδυάζει τις αποδεδειγμένες ψηφιακές δυνατότητες της Bally’s International Interactive και την πλατφόρμα δεδομένων Vitruvian με την κλίμακα και την υποδομή λοταριών της Intralot, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων λοταρίας LotosX και PlayerX και των μακροχρόνιων σχέσεων B2G σε 40 χώρες. Η στρατηγική αυτή συμπόρευση αναμένεται να απελευθερώσει σημαντικές ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων, να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και να δημιουργήσει ένα ισχυρό θεμέλιο για μακροπρόθεσμη επέκταση, ώστε να αξιοποιηθεί μια δυνητική αγορά που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα €200 δισ. παγκοσμίως έως το 2029.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 10:32
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