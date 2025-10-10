ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Κρίσιμο τεστ για τον ΓΔ στις 2106-2109 μονάδες – Στο επίκεντρο η υπέρβαση του καθοδικού χάσματος
Αναλύσεις
09:51 - 10 Οκτ 2025

ΧΑ: Κρίσιμο τεστ για τον ΓΔ στις 2106-2109 μονάδες – Στο επίκεντρο η υπέρβαση του καθοδικού χάσματος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Άνοδο κατά 0,69% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2098,05 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 278,9 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ανέλαβαν σχεδόν από το ξεκίνημα την υπεροπλία μετά τις πρώτες αψιμαχίες και οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2104 μονάδων λίγο μετά τις 2.30μμ., με οδηγό τις τράπεζες και επιλεγμένα blue chips (Κύπρου, Cenergy, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΟΗ). Η αντίδραση των πωλητών στη συνέχεια, ιδιαίτερα στις δημοπρασίες, είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν αισθητά τα κέρδη. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,366% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται πτωτικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,01%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha Bank (+1,06%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,87%, η ΜΟΗ (+2,02%), η Cenergy (+2,43%), η Κύπρου (+1,53%), η ΔΕΗ (+2,39%), η Metlen (+0,94%) αλλά και η Performance Technologies (+10,06%), η Profile (+5,82%) και η Intralot (+0,86%, 40,3 εκ. τεμ.) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (-0,67%), η ΕΕΕ (-0,31%), η Optima (-1,81%), o OTE (-0,88%), o Ελλάκτωρ (-1,16%), το Jumbo (-1,07%) και ο Τιτάν (- 1,08%). Απολογιστικά, 63 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν. Στο 66,4% αυξήθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τον Σεπτέμβριο από 65,4% προηγουμένως που ελέγχουν το 69,6% της κεφαλαιοποίησης.

Η αναρρίχηση πάνω από τις 2100 μονάδες του ΓΔ, τον φέρνει αντιμέτωπο με την αντίσταση του καθοδικού χάσματος των 2106-2109 μονάδων κατά την τεχνική ανάλυση. Από την υπέρβασή του ή μη, θα κριθεί η συνέχιση της ανοδικής αντίδρασης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Σουηδία επενδύει $370 εκατ. σε αμυντικά συστήματα για drones
Ειδήσεις

Η Σουηδία επενδύει $370 εκατ. σε αμυντικά συστήματα για drones

Ανάπτυξη για το GRDCA: 25 νέες εταιρείες προστίθενται στο δίκτυο των Data Centers στην Ελλάδα
Τεχνολογία

Ανάπτυξη για το GRDCA: 25 νέες εταιρείες προστίθενται στο δίκτυο των Data Centers στην Ελλάδα

«Βουτιά» 8% στις πωλήσεις της Shein μετά την αλλαγή δασμολογικής πολιτικής
Επιχειρήσεις

«Βουτιά» 8% στις πωλήσεις της Shein μετά την αλλαγή δασμολογικής πολιτικής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Έχει μπροστά του δύο σημαντικά ορόσημα - Οι 3 μετοχές που προβληματίζουν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Έχει μπροστά του δύο σημαντικά ορόσημα - Οι 3 μετοχές που προβληματίζουν

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Χρηματιστήριο: Μετά τις ΑΜΚ τα οικονομικά αποτελέσματα - Κρίσιμη η αντίδραση μετοχών που πιέστηκαν πρόσφατα
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Μετά τις ΑΜΚ τα οικονομικά αποτελέσματα - Κρίσιμη η αντίδραση μετοχών που πιέστηκαν πρόσφατα

Άντεξαν οι 2.430 μονάδες παρά το σοκ του STOXX – Οι γεωπολιτικές εξελίξεις ορίζουν την επόμενη μέρα
Σχόλια Αγοράς

Άντεξαν οι 2.430 μονάδες παρά το σοκ του STOXX – Οι γεωπολιτικές εξελίξεις ορίζουν την επόμενη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
28/07/2026 - 10:54

Manpower Group: Οι δεξιότητες αναδεικνύονται ως η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 10:47

Eurobank: Αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 10:42

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 10:26

Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 10:21

ΕΒΕΠ: Προτείνει μεταβατική περίοδο χωρίς πρόστιμα για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Πολιτική
28/07/2026 - 10:17

Προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Χουρδάκης

Αναλύσεις
28/07/2026 - 10:06

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
28/07/2026 - 09:59

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 09:48

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

Εργασιακά
28/07/2026 - 09:24

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι αλλάζει για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 09:22

Χρηματιστήριο: Έχει μπροστά του δύο σημαντικά ορόσημα - Οι 3 μετοχές που προβληματίζουν

Πολιτική
28/07/2026 - 09:18

Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής: Τα πυρά Γερουλάνου και οι παραδοχές του ΥΠΕΘΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 09:07

Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία

Ειδήσεις
28/07/2026 - 08:55

Κινητικότητα για το Κυπριακό - Γκουτέρες: Δέσμευση για εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:41

Η ακτινογραφία της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας: Η δομή του στόλου και η γεωπολιτική διάσταση

Οικονομία
28/07/2026 - 08:31

Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:18

Το άγνωστο ναυτικό εγχείρημα του 1974 - Όταν το ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό έσπασε τον αποκλεισμό της Κύπρου

Τεχνολογία
28/07/2026 - 08:14

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 08:10

Στοά Αρσακείου: Σε τροχιά λειτουργίας η επένδυση των €18 εκατ. μετά από έξι χρόνια προετοιμασίας

Οικονομία
28/07/2026 - 08:03

ΑΑΔΕ: 10 απαντήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής – Τι αλλάζει για αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, λαϊκές αγορές

Πολιτική
28/07/2026 - 07:55

Λ. Καρχιμάκης στο «R»: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μισθωτούς, συνταξιούχους και επιχειρήσεις

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 06:30

Το «παρών» της Ντόρας

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 23:39

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
27/07/2026 - 23:19

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:55

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:33

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ