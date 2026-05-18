Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

Εγχώριες εξελίξεις: Στο επίκεντρο η ΔΕΗ και οι τράπεζες

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται σήμερα στην ΔΕΗ, καθώς ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 19,75 ευρώ και στόχο άντλησης έως 4,3 δισ. ευρώ. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά τη συμμετοχή των ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων, την τελική τιμολόγηση αλλά και την επίδραση που θα έχει η διαδικασία στη συνολική ρευστότητα του ταμπλό.

Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, με την περιοχή των 2.250–2.260 μονάδων να λειτουργεί ως βασικό τεχνικό σημείο ελέγχου. Μια καθαρή αντίδραση από αυτά τα επίπεδα θα μπορούσε να επαναφέρει την αγορά προς τις 2.280–2.300 μονάδες, ενώ ενδεχόμενη απώλεια των 2.240 μονάδων θα ενισχύσει τα σενάρια συνέχισης της διόρθωσης.

Στο τραπεζικό ταμπλό, οι πιέσεις παραμένουν αυξημένες, καθώς οι τράπεζες αποτέλεσαν την κύρια πηγή άντλησης ρευστότητας την προηγούμενη εβδομάδα. Η πορεία των Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank θα καθορίσει αν ο τραπεζικός δείκτης μπορεί να σταθεροποιηθεί ή αν η διόρθωση θα αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Titan διατηρεί θετική μεσοπρόθεσμη τεχνική εικόνα, με τη ζώνη των 49,20–49,50 ευρώ να αποτελεί άμεση αντίσταση, την ώρα που η άνοδος του κόστους κατασκευών και πρώτων υλών παραμένει βασικός παράγοντας πίεσης για τον κλάδο.

Η Ευρώπη Holdings επιχειρεί ανοδική διάσπαση της περιοχής των 2,05–2,06 ευρώ, έχοντας ήδη ανακτήσει τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών. Η κατοχύρωση των συγκεκριμένων επιπέδων θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για υψηλότερες αντιστάσεις προς τα 2,12 και 2,16 ευρώ, ενώ οι βασικές στηρίξεις εντοπίζονται στα 2,01 και 1,95 ευρώ.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στην Austriacard Holdings, μετά τη συμφωνία μεταξύ του Νίκου Λύκου και της Dai Nippon Printing για τη μεταβίβαση του 74,58% της εταιρείας. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026 μέσω δημόσιας πρότασης.

Θετική τεχνική εικόνα εμφανίζει και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, με την αγορά να βλέπει περιθώρια συνέχισης της ανοδικής κίνησης, ενώ η Softweb εισέρχεται σε φάση επιθετικής ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στην οργανική επέκταση, στις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και σε νέες εξαγορές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Διεθνές περιβάλλον: Ενέργεια, ομόλογα και επιτόκια πιέζουν τις αγορές

Σε διεθνές επίπεδο, η αγορά παραμένει εγκλωβισμένη στις γεωπολιτικές ανησυχίες που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και η αυξημένη ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Το Brent κινείται πλέον πάνω από τα 109 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI προσεγγίζει τα 106 δολάρια, εντείνοντας τους φόβους για νέο κύμα ενεργειακού πληθωρισμού.

Παράλληλα, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο TTF διαμορφώνεται κοντά στα 49 ευρώ ανά MWh, γεγονός που αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης αλλά και για νέες πιέσεις στο κόστος παραγωγής και κατανάλωσης.

Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από την ανοδική πορεία των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινείται κοντά στο 4,60%, του γερμανικού στο 3,15%, του γαλλικού στο 3,80% και του ελληνικού περίπου στο 3,86%, επίπεδα που περιορίζουν την ελκυστικότητα των μετοχικών αποτιμήσεων και αυξάνουν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια στιγμή, το ευρώ παραμένει κάτω από το 1,165 έναντι του δολαρίου, ενώ χρυσός και ασήμι διορθώνουν, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και η Fed ενδέχεται να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αρχικά ανέμενε η αγορά.