ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
XA: Ρευστοποιήσεις και αναζήτηση στήριξης στις 2201 μονάδες - Ανοικτό το ενδεχόμενο άμεσης ανοδικής αντίδρασης
Χρηματιστήριο
10:02 - 20 Μάι 2026

XA: Ρευστοποιήσεις και αναζήτηση στήριξης στις 2201 μονάδες - Ανοικτό το ενδεχόμενο άμεσης ανοδικής αντίδρασης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υποχώρηση κατά 1,12% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2211,20 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 284,4 εκ. ευρώ.        

Οι αγοραστές ξεκίνησαν με θετική διάθεση και λίγο πριν τις 11πμ οδήγησαν το ΓΔ στο υψηλό ημέρα των 2250 μονάδων. Όμως, η αντίδραση των πωλητών ήταν άμεση και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips οδήγησαν το ΓΔ αρχικά σε αρνητικό έδαφος και στη συνέχεια εντατικοποίησαν τις πωλήσεις με το ΓΔ να φτάνει στο χαμηλό ημέρας των 2203 μονάδων, για να κλείσει στις δημοπρασίες ελαφρά βελτιωμένος.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,862% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται θετικά (contrarian κίνηση στο ΧΑ).

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,53%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-2,08%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-2,085), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,49%), η ΕΛΧΑ (-8,03%), ο Aktor (-3,54%), το ΔΑΑ (-1,20%), η Cenergy (-5,25%), η Κύπρου (-2,01%), ο Τιτάν (-3,02%), η Metlen (-3,18%), η Βιοχάλκο (-1,09%) και ο Φούρλής (-2,07%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Optima (+1,96%), το Jumbo (+2,68%), η Aegean (+1,66%), η Helleniq Energy (+0,30%) και ο ΟΛΠ (+0,55%).

Απολογιστικά, 34 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 73 εκείνων που υποχώρησαν. Η Alpha Bank, η Elvalhalcor και η Alpha Trust Ανδρομέδα ανακοινώνουν σήμερα τα αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο.

Η αποτυχημένη απόπειρα του Γ.Δ. κατά τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης να ανακτήσει την αντίσταση των 2250 μονάδες πυροδότησε μαζικές
ρευστοποιήσεις και την αναζήτηση της στήριξης των 2201 μονάδων. Ανοικτό το ενδεχόμενο άμεσης ανοδικής αντίδρασης.

Επιχειρηματικά νέα

Wood: το 11ο Greek Retreat στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Μαΐου, με τη συμμετοχή 28 εισηγμένων εταιρειών.

ΔΕΗ: Στα 4,25 δισ. ευρώ το ποσό που αποφάσισε να «σηκώσει» κατά την ΑΜΚ, με τη τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 18,63 ευρώ. Το Capital Group, το Qatar Investment Authority (QIA), η BlackRock,
Covallis Capital και K Group (οικογένεια Κυριακού) μεταξύ των anchor investors. Η Citi διατηρεί σύσταση αγοράς για τη μετοχή και τιμή-στόχο τα €22,60, έναντι τιμής €19,75 στις 15 Μαΐου.

ΔΑΑ: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή του δίνει η Barclays. Ο οίκος ανεβάζει τον πήχη στα 10,3 από 10,15 ευρώ.

BriQ: Τα κέρδη π.φ. αυξήθηκαν κατά 17,9% και ανήλθαν σε €3,81 εκ. Στα €3,82 το NAV (discount 20% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή).

Fourlis: Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 12,6%, στα €133,1 εκ., υποστηριζόμενες από θετική συγκυρία επίδοσης και επέκταση δικτύου. Καταγράφηκαν ζημιές €5,6 εκ. από κέρδη €2,7 εκ. Προτεινόμενο
μέρισμα ύψους €0,15 μετχ.

Aegean: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €320,7 εκ. + 5%.Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε €46,6 εκατ. από €43,8 εκατ., ενώ οι Ζημίες μ.φ. στα €21,7 εκατ. από €6,6 εκ. λόγω των
αρνητικών συναλλαγματικών αποτιμήσεων ύψους €8,1 εκατ.

Bally's Intralot: Στα 100,2 εκατ. τα adj.EBITDA το Q1 Στα €268,1 εκ. εκτινάχθηκε ο τζίρος μετά την ενοποίηση της Bally's International.

Alpha Bank: Ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €221 εκατ. στο α’ τρίμηνο 2026, με τον δείκτη CET1 στο 14,7%, αύξηση δανείων, καταθέσεων και εσόδων από προμήθειες, ενώ η διοίκηση εκτίμησε ότι η ισχυρή πορεία της τράπεζας και οι στρατηγικές εξαγορές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αύξηση 11% στα προσαρμοσμένα κέρδη το 2026, επαναβεβαιώνοντας παράλληλα τον στόχο για κέρδη €950 εκατ. και κέρδη ανά μετοχή €0,40.

Άλμα 16,1% στην παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο τρίμηνο, άνοδος 2,6% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων το 1ο τρίμηνο του 2026.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει του Final 4 της Αθήνας
Ειδήσεις

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει του Final 4 της Αθήνας

Πεδίο μάχης η Βουλή με προσωπικές επιθέσεις Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη και ΚΚΕ
Πολιτική

Πεδίο μάχης η Βουλή με προσωπικές επιθέσεις Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη και ΚΚΕ

Τραγωδία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί - 48χρονος φέρεται να σκότωσε συγκάτοικό του
Ειδήσεις

Τραγωδία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί - 48χρονος φέρεται να σκότωσε συγκάτοικό του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συμμετοχή ισχυρότατων διεθνών fund (CVC, Blackrock, Blackstone, QIA) στην ΑΜΚ της ΔΕΗ
Σχόλια Αγοράς

Συμμετοχή ισχυρότατων διεθνών fund (CVC, Blackrock, Blackstone, QIA) στην ΑΜΚ της ΔΕΗ

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

Αγορές: Τα... στοιχήματα για την ΑΜΚ της ΔΕΗ - Σημείο προβληματισμού οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων
Σχόλια Αγοράς

Αγορές: Τα... στοιχήματα για την ΑΜΚ της ΔΕΗ - Σημείο προβληματισμού οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Παπασταύρου: Στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ θα υπάρχουν πλέον όρια και οριζόντιες απαγορεύσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 11:37

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία χτίστηκε πάνω σε εκτελέσεις και διωγμούς

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:33

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:27

Τζαβέλλας προς Βουλή: Η κλήση μου στην Επιτροπή Θεσμών προσκρούει στη διάκριση των εξουσιών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:17

NY Times: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν με «εκλεκτό» τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:16

Φον Ντερ Λάιεν: Προσωρινή συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τους δασμούς, με «ρήτρα ασφαλείας» απέναντι στον Τραμπ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:54

ΕΣΑμεΑ: Η ισότιμη πρόσβαση στις παραλίες δεν είναι πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

Αναλύσεις
20/05/2026 - 10:50

Πιέσεις σε ΧΑ και διεθνείς αγορές από ομόλογα, ενέργεια και γεωπολιτικό ρίσκο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 10:47

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 10:39

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές με τον πληθωρισμό και τα ομόλογα στο επίκεντρο

Ναυτιλία
20/05/2026 - 10:38

Diana Shipping – Genco: Η μάχη για τον έλεγχο περνά στις μετοχές

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:32

Ανάσα για τον πληθωρισμό στη Βρετανία, αλλά ο κίνδυνος νέας έκρηξης τιμών παραμένει

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 10:23

Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:15

«Μυστήριο» παραμένει η οσμή στην Αττική: Δεν οφειλόταν σε αέριο ή μεθάνιο - Τα επικρατέστερα σενάρια

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:11

Ρωσία και Κίνα ανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη εν μέσω πολέμου με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
20/05/2026 - 10:06

Συμμετοχή ισχυρότατων διεθνών fund (CVC, Blackrock, Blackstone, QIA) στην ΑΜΚ της ΔΕΗ

Χρηματιστήριο
20/05/2026 - 10:02

XA: Ρευστοποιήσεις και αναζήτηση στήριξης στις 2201 μονάδες - Ανοικτό το ενδεχόμενο άμεσης ανοδικής αντίδρασης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:51

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει του Final 4 της Αθήνας

Ανεμοδείκτης
20/05/2026 - 09:50

Ο Τσίπρας... πίσω από τη διαγραφή Πολάκη

Πολιτική
20/05/2026 - 09:50

Πεδίο μάχης η Βουλή με προσωπικές επιθέσεις Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη και ΚΚΕ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:42

Τραγωδία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί - 48χρονος φέρεται να σκότωσε συγκάτοικό του

Ανακοινώσεις
20/05/2026 - 09:35

ΔΕΗ: ΑΜΚ €4,25 δισ. με προσφορές €17 δισ. – Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω των €18,63

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:30

Πέθανε ο πρώην καλαθοσφαιριστής Κάρεϊ Σκάρι

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 09:24

Υποχώρηση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού λόγω των αυξημένων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:10

Γερμανία: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις βλέπει μείωση της διεθνούς της ανταγωνιστικότητας

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 09:00

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Στρατηγική ευκαιρία εξωστρέφειας το σύμφωνο για τη Μεσόγειο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 09:00

Όμιλος Louis Hotels: Επενδυτικό πλάνο €60 εκατ. – Οι εκτιμήσεις για τη νέα σεζόν

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 08:50

Coca-Cola HBC: Επενδύσεις €31 εκατ. σε υποδομές logistics – Η νέα «μονάδα – σημαία» στο Σχηματάρι

Περιβάλλον
20/05/2026 - 08:41

Κλιματική αλλαγή: Οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τα ακραία σενάρια, αλλά το πρόβλημα παραμένει

Φορολογία
20/05/2026 - 08:30

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ