XA: Ρευστοποιήσεις και αναζήτηση στήριξης στις 2201 μονάδες - Ανοικτό το ενδεχόμενο άμεσης ανοδικής αντίδρασης

Υποχώρηση κατά 1,12% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2211,20 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 284,4 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ξεκίνησαν με θετική διάθεση και λίγο πριν τις 11πμ οδήγησαν το ΓΔ στο υψηλό ημέρα των 2250 μονάδων. Όμως, η αντίδραση των πωλητών ήταν άμεση και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips οδήγησαν το ΓΔ αρχικά σε αρνητικό έδαφος και στη συνέχεια εντατικοποίησαν τις πωλήσεις με το ΓΔ να φτάνει στο χαμηλό ημέρας των 2203 μονάδων, για να κλείσει στις δημοπρασίες ελαφρά βελτιωμένος.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,862% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται θετικά (contrarian κίνηση στο ΧΑ).

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,53%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-2,08%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-2,085), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,49%), η ΕΛΧΑ (-8,03%), ο Aktor (-3,54%), το ΔΑΑ (-1,20%), η Cenergy (-5,25%), η Κύπρου (-2,01%), ο Τιτάν (-3,02%), η Metlen (-3,18%), η Βιοχάλκο (-1,09%) και ο Φούρλής (-2,07%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Optima (+1,96%), το Jumbo (+2,68%), η Aegean (+1,66%), η Helleniq Energy (+0,30%) και ο ΟΛΠ (+0,55%).

Απολογιστικά, 34 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 73 εκείνων που υποχώρησαν. Η Alpha Bank, η Elvalhalcor και η Alpha Trust Ανδρομέδα ανακοινώνουν σήμερα τα αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο.

Η αποτυχημένη απόπειρα του Γ.Δ. κατά τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης να ανακτήσει την αντίσταση των 2250 μονάδες πυροδότησε μαζικές

ρευστοποιήσεις και την αναζήτηση της στήριξης των 2201 μονάδων. Ανοικτό το ενδεχόμενο άμεσης ανοδικής αντίδρασης.

Επιχειρηματικά νέα

Wood: το 11ο Greek Retreat στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Μαΐου, με τη συμμετοχή 28 εισηγμένων εταιρειών.

ΔΕΗ: Στα 4,25 δισ. ευρώ το ποσό που αποφάσισε να «σηκώσει» κατά την ΑΜΚ, με τη τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 18,63 ευρώ. Το Capital Group, το Qatar Investment Authority (QIA), η BlackRock,

Covallis Capital και K Group (οικογένεια Κυριακού) μεταξύ των anchor investors. Η Citi διατηρεί σύσταση αγοράς για τη μετοχή και τιμή-στόχο τα €22,60, έναντι τιμής €19,75 στις 15 Μαΐου.

ΔΑΑ: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή του δίνει η Barclays. Ο οίκος ανεβάζει τον πήχη στα 10,3 από 10,15 ευρώ.

BriQ: Τα κέρδη π.φ. αυξήθηκαν κατά 17,9% και ανήλθαν σε €3,81 εκ. Στα €3,82 το NAV (discount 20% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή).

Fourlis: Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 12,6%, στα €133,1 εκ., υποστηριζόμενες από θετική συγκυρία επίδοσης και επέκταση δικτύου. Καταγράφηκαν ζημιές €5,6 εκ. από κέρδη €2,7 εκ. Προτεινόμενο

μέρισμα ύψους €0,15 μετχ.

Aegean: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €320,7 εκ. + 5%.Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε €46,6 εκατ. από €43,8 εκατ., ενώ οι Ζημίες μ.φ. στα €21,7 εκατ. από €6,6 εκ. λόγω των

αρνητικών συναλλαγματικών αποτιμήσεων ύψους €8,1 εκατ.

Bally's Intralot: Στα 100,2 εκατ. τα adj.EBITDA το Q1 Στα €268,1 εκ. εκτινάχθηκε ο τζίρος μετά την ενοποίηση της Bally's International.

Alpha Bank: Ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €221 εκατ. στο α’ τρίμηνο 2026, με τον δείκτη CET1 στο 14,7%, αύξηση δανείων, καταθέσεων και εσόδων από προμήθειες, ενώ η διοίκηση εκτίμησε ότι η ισχυρή πορεία της τράπεζας και οι στρατηγικές εξαγορές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αύξηση 11% στα προσαρμοσμένα κέρδη το 2026, επαναβεβαιώνοντας παράλληλα τον στόχο για κέρδη €950 εκατ. και κέρδη ανά μετοχή €0,40.

Άλμα 16,1% στην παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο τρίμηνο, άνοδος 2,6% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων το 1ο τρίμηνο του 2026.