ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στη σύσταση Προγράμματος Euro Medium Term Notes προχωρά η εταιρεία

Σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση (14/10), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά στη δημιουργία Προγράμματος Euro Medium Term Notes (EMTN) γεγονός που αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην πορεία ανάπτυξής της.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια της απόκτησης Investment Grade αξιολόγησης από την S&P Global Ratings (BBB) και τη Moody’s (Baa3), η δημιουργία Προγράμματος EMTN επιβεβαιώνει τη διαρκή θεσμική αναβάθμιση της χρηματοδοτικής στρατηγικής του Ομίλου.

Καθώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει την παρουσία της σε μακροχρόνιες παραχωρήσεις και υποδομές, διευρύνοντας το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο σε νέους τομείς αιχμής, εξελίσσεται παράλληλα και η χρηματοδοτική της αρχιτεκτονική. Η διεύρυνση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και σε μια ευρύτερη βάση θεσμικών επενδυτών συνιστά φυσική συνέχεια αυτής της πορείας.

Με τη σύσταση του Προγράμματος EMTN, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναβαθμίζει ουσιαστικά τη δυνατότητα πρόσβασης της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το Πρόγραμμα παρέχει την υποδομή ώστε η εταιρεία να μπορεί να προσεγγίζει τις διεθνείς αγορές ανάλογα με τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και, κυρίως, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, αξιοποιώντας με ταχύτητα και ευελιξία τα ευνοϊκά παράθυρα της αγοράς (“market windows”).

Τα προγράμματα EMTN αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές για κορυφαίους εκδότες investment grade. Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η δημιουργία του EMTN Programme σηματοδοτεί ένα νέο επίπεδο χρηματοδοτικής ετοιμότητας και διεθνούς παρουσίας, επισφραγίζοντας τη μετεξέλιξη του Ομίλου σε έναν σύγχρονο, εξωστρεφή εκδότη με ευέλικτη και διεθνώς προσανατολισμένη χρηματοδοτική στρατηγική.

Ο συνδυασμός της επενδυτικής βαθμίδας και του Προγράμματος EMTN – το οποίο θα βαθμολογηθεί αυτόνομα από τους οίκους αξιολόγησης και εκτιμάται ότι θα λάβει επίσης αξιολόγηση investment grade – αποτελεί ισχυρό ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Δεν πρόκειται απλώς για τη δυνατότητα μιας μεμονωμένης έκδοσης, αλλά για την οργανωμένη είσοδο ενός εκδότη επενδυτικής βαθμίδας στη διεθνή αγορά χρέους, μέσω μιας πλατφόρμας που υποστηρίζει τη συστηματική παρουσία του Ομίλου στις αγορές και εκπέμπει προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ισχυρό μήνυμα αξιοπιστίας και μακροπρόθεσμου στρατηγικού προσανατολισμού.

H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν είναι πλέον απλώς ένας μεγάλος ελληνικός όμιλος. Έχει μετεξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές και διαχειριστές υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έναν οργανισμό με διεθνή αναγνώριση, διεθνή πρόσβαση και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας της ελληνικής οικονομίας».