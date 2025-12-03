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Ράλι στα crypto: Το Bitcoin αγγίζει τα $93.000 και η αγορά κερδίζει πάνω από $200 δισ.
Νομίσματα
14:19 - 03 Δεκ 2025

Ράλι στα crypto: Το Bitcoin αγγίζει τα $93.000 και η αγορά κερδίζει πάνω από $200 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Με χαμηλές πτήσεις άρχισε η εβδομάδα, όμως η διόρθωση της τιμής του Bitcoin δεν κράτησε πολύ, αφού το κορυφαίο κρυπτονόμισμα εκτοξεύτηκε κατά περίπου 10.000 δολάρια, για να φτάσει στο κατώφλι των 94.000 δολαρίων.  

Το «σήμα» μεταφέρθηκε γρήγορα στα alts, που πήραν επίσης την ανιούσα, καταγράφοντας μερικά εξ αυτών εντυπωσιακά κέρδη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει προσθέσει περίπου 200 δισ. δολάρια από το εβδομαδιαίο χαμηλό.

Έσπασε το φράγμα των 90.000 δολαρίων το Bitcoin

Ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης κατάφερε την Παρασκευή να σπάσει το φράγμα των 90.000 δολαρίων, κάτι που επανέλαβε και χθες (Τρίτη, 2/12), αφήνοντας πίσω του τις μαζικές απώλειες της Δευτέρας (1/12).

Οι traders απέδωσαν τη θετική στροφή σε ένα «κύμα» καλών ειδήσεων, όπως το ότι ο επικεφαλής τής SEC, Πολ Άντκινς, μίλησε για επικείμενη παρουσίαση μέτρων που θα στηρίζουν μια «εξαίρεση καινοτομίας» για εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, ενώ η Vanguard ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει διαπραγμάτευση ETFs και αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν κυρίως σε crypto.

«Πρόκειται για συνδυασμό ειδήσεων του κλάδου και μιας απόπειρας του crypto να καλύψει το χαμένο έδαφος έναντι της ευρύτερης αγοράς», σχολίασε ο Τζάσπερ ντε Μαέρ από τη Wintermute.

Σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές του Bloomberg, η νέα άνοδος δείχνει μια αγορά που αρχίζει να βγαίνει από τη φάση μαζικών ρευστοποιήσεων και επιστρέφει σε πιο μεθοδικό ρίσκο. Παρά την ανομοιομορφία στα θεμελιώδη, το «ξεπλυμένο» positioning και η ενίσχυση της θεσμικής βάσης δίνουν πιο σταθερό έδαφος σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Ωστόσο, βασικοί δείκτες δείχνουν ότι η ανάκαμψη μπορεί να είναι ανομοιόμορφη. Ο δείκτης χρηματοδότησης του Bitcoin έχει περάσει σε αρνητικό έδαφος—ένδειξη αυξημένης ζήτησης για πτωτικά στοιχήματα στις perpetual futures—σύμφωνα με το CryptoQuant.

Το γενικό κλίμα, όπως λέει ο Κρις Κιμ της Axis, παραμένει «επιφυλακτικό». Οι θεσμικοί περιμένουν πλέον την απόφαση της Fed την επόμενη εβδομάδα πριν αναλάβουν νέο ρίσκο.

Σημειώνεται, δε, πως το Bitcoin έχει χάσει σχεδόν 30% από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου, ενώ η αγορά παραμένει εύθραυστη μετά το σβήσιμο περίπου 19 δισ. δολαρίων σε μοχλευμένες θέσεις.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο μετά τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα «παίζει» κοντά στα 92.906 με κέρδη 6,44%. Η κεφαλαιοποίησή του ανεβαίνει στα 1,58 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά βρίσκεται κοντά στο 57,5%.

Εν τω μεταξύ, το Ethereum βρίσκεται λίγο πάνω από τα 3.000 δολάρια και ειδικότερα κινείται στα 3.073,64 δολάρια με κέρδη 8,65%, ενώ το Solana συνεχίζει ανοδικά, με «άλμα» 9,91% στα 141,67 δολάρια.

Το XRP «παίζει» στα 2,18 δολάρια κερδίζοντας 6,62%, το Dogecoin διαπραγματεύεται στο 0,1501 με κέρδη 9,27% και το Cardano στο 0,4358 δολάριο, ενισχυόμενο κατά 10,24%.

Το Monero ακολουθεί, επίσης, στα «πράσινα» με κέρδη 3,26% στα 402,59 δολάρια και το Shiba Inu «παίζει» στο 0,000008954 δολάριο ενισχυόμενο κατά 11,78%, ενώ το Polkadot σημειώνει κέρδη κοντά στο 10% που το φέρνουν στα 2,3 δολάρια.

Με ώθηση από τα κέρδη, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 3,240 τρισ. δολάρια.

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