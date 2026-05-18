ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι
Χρηματιστήρια
17:09 - 18 Μάι 2026

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο S&P 500 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος τη Δευτέρα 18/5, μετά από μία εβδομάδα ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων, αναμένοντας παράλληλα νέες εξελίξεις σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύτερος χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει άνοδο 0,04% στις 7.411,20 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,3% στην έναρξη της συνεδρίασης, ενώ τώρα παρουσιάζει απώλειες της τάξης του 0,05% στις 26.203,947 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average κινείται με άνοδο 0,27% στις 49.661,84 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση, με το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate να υποχωρεί κατά 1% και να διαπραγματεύεται πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Το Brent Crude έχασε επίσης 1%, παραμένοντας πάνω από τα 107 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι κινήσεις αυτές σημειώνονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τις αγορές. Ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Dow Jones ξεπέρασε προσωρινά το επίπεδο των 50.000 μονάδων.

Ωστόσο, οι βασικοί δείκτες δέχθηκαν πιέσεις την Παρασκευή, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν διεθνώς. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο περίπου ενός έτους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου άγγιξε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ενώ άνοδο σημείωσαν και οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων.

Οι τεχνολογικές μετοχές, που είχαν οδηγήσει την αγορά στα πρόσφατα ιστορικά υψηλά, επηρεάστηκαν αρνητικά από την άνοδο των αποδόσεων. Ο δείκτης Nasdaq-100 υποχώρησε κατά 1,5% την Παρασκευή, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τις 27 Μαρτίου.

Την ίδια στιγμή, η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει υψηλή, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου σε αυξημένα επίπεδα, καθώς δεν διαφαίνεται ακόμη σαφής πορεία αποκλιμάκωσης της κρίσης. Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να «κινηθεί γρήγορα», διαφορετικά «δεν θα απομείνει τίποτα». Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες παραμένουν σε αδιέξοδο.

Παράλληλα, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες για άμεση μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve.

«Οι χρηματοπιστωτικές αγορές εκτιμούν πλέον ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρά τις πιέσεις του προέδρου Τραμπ προς τον νέο επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, για μείωσή τους», έγραψε ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research. Όπως σημείωσε, «το μακροοικονομικό περιβάλλον δεν στηρίζει πλέον μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, πόσο μάλλον μια μείωση επιτοκίων».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 17:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ειδήσεις

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές
Οικονομία

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ