14:39 - 19 Μάι 2026

Χαμηλές «πτήσεις» και νευρικότητα στα crypto: Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
Το Bitcoin συνεχίζει τις χαμηλές «πτήσεις», μην μπορώντας να συνέλθει από το sell off της Δευτέρας (18/5) που το οδήγησε απότομα κάτω από τα 77.000 δολάρια, με τον «βασιλιά» της κρυπτογράφησης να βρίσκει στήριξη στα 76.000 δολάρια, ζώνη στην οποία παλεύει και σήμερα (19/5).  

Σε γενικές γραμμές, οι αναλυτές παρατηρούν πως η αγορά κινείται χωρίς σαφή κατεύθυνση, με το Bitcoin να παραμένει σχεδόν αμετάβλητο στην περιοχή των 76.800 δολαρίων, κοντά στη «γραμμή» άμυνας, και το Ethereum να σημειώσει ήπιες απώλειες.

Η υποτονική εικόνα της αγοράς έρχεται μετά τη μεγάλη πτώση της Δευτέρας, όταν ακόμα και μια αγορά Βitcoin ύψους 2 δισ. δολαρίων από τη Strategy (MSTR) δεν κατάφερε να στηρίξει την ανάκαμψη.

Σύμφωνα με ανάλυση του Τομ Λι, προέδρου της Bitmine (BMNR), ένα σενάριο bull market θα επιβεβαιωθεί εφόσον το Βitcoin κλείσει τον μήνα πάνω από τα 76.000 δολάρια. Αυτό καθιστά τη ζώνη των 76.000 δολαρίων ιδιαίτερα κρίσιμη.

Εν τω μεταξύ, η πλειονότητα των alts ακολουθεί, επίσης, υποτονική πορεία, με 18 από τα 20 tokens του δείκτη CoinDesk 20 (CD20) να καταγράφουν απώλειες. Τα SUI και NEAR ήταν τα μόνα που κινήθηκαν ανοδικά, έστω και οριακά, από τα μεσάνυχτα.

Θέση στην αγορά παραγώγων

Ο συνολικός όγκος των futures στην αγορά αυξήθηκε στα 201 δισ. δολάρια από 159 δισ. μέσα σε 24 ώρες, δείχνοντας αυξημένη δραστηριότητα, ενώ το open interest παρέμεινε σταθερό γύρω στα 126 δισ. δολάρια και οι ρευστοποιήσεις μειώθηκαν στα 294 εκατ. από πάνω από 600 εκατ. δολάρια.

Ο συνδυασμός αυτός δείχνει ενεργή αναδιάταξη θέσεων και όχι αναγκαστική απομόχλευση, σε μια πιο ήρεμη και οργανωμένη αγορά σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Το Zcash (ZEC) συνεχίζει να ξεχωρίζει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ως προς το open interest, το οποίο αυξήθηκε στα 2,20 εκατομμύρια tokens. Τα funding rates παραμένουν ανοδικά. Ωστόσο, σημαντική αλλαγή είναι ότι το 24ωρο CVD (cumulative volume delta) έχει γίνει αρνητικό.

Ο δείκτης αυτός δείχνει αν οι αγοραστές ή οι πωλητές είναι πιο επιθετικοί στις αγορές – αρνητική ένδειξη σημαίνει ότι οι πωλητές κυριαρχούν μέσω market orders.

Το XRP αποτελεί επίσης αξιοσημείωτη περίπτωση, με το open interest να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από τις 12 Οκτωβρίου. Τόσο τα annualized funding rates όσο και το 24ωρο CVD είναι αρνητικά, δείχνοντας ότι οι πωλητές έχουν τον έλεγχο. Πιθανόν traders να ανοίγουν short θέσεις στο XRP futures ως αντιστάθμισμα έναντι πρόσφατων spot ETF τοποθετήσεων.

Το Cardano (ADA) είδε το open interest να εκτινάσσεται σε ιστορικό υψηλό 2,25 δισ. tokens, παρότι η τιμή του σημειώνει τέταρτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών. Η άνοδος του open interest μαζί με πτώση τιμών αποτελεί κλασικό σήμα συνέχισης της πτωτικής τάσης, καθώς νέα κεφάλαια κατευθύνονται κυρίως σε short θέσεις.

Το Dogecoin (DOGE) παρουσιάζει το πιο αρνητικό CVD μεταξύ των μεγάλων tokens, δείχνοντας έντονη πίεση πωλήσεων και γενικό κλίμα αποφυγής ρίσκου.

Οι αγορές futures σε Βitcoin και Εthereum παραμένουν σχετικά σταθερές, με το open interest κοντά στα πρόσφατα επίπεδα.

Ημερήσιες τάσεις

Γύρω στις 14:30 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 76.819,89 δολάρια με απώλειες 0,55% και την κεφαλαιοποίησή του να διαμορφώνεται στα 1,54 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του βρίσκεται στο 58,2% περίπου.

Στα alts, το Ethereum σημειώνει απώλειες 0,93% στα 2.112,96 δολάρια και το Solana κινείται στα 84,49 δολάρια με απώλειες 0,5%, ενώ το ΒΝΒ βρίσκεται στα 639,65 δολάρια με -0,28% και το XRP στο 1,37 δολάριο με -1,25%.

Παράλληλα, τo Dogecoin χάνει 1,01% στο 0,1039 δολάριο και το Cardano 0,61% στο 0,2488 δολάριο.

Το Monero, στον αντίποδα, κερδίζει 1,89% στα 391,84 δολάρια και το Litecoin 0,51% στα 54,13 δολάρια, ενώ το Shiba Inu ενισχύεται κατά 0,56% στο 0,000005709 δολάριο, κέρδη, ωστόσο, ανίκανα να σβήσουν τις εβδομαδιαίες του απώλειες που υπερβαίνουν το 10%.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει στα ίδια επίπεδα με χθες, γύρω στα 2,630 τρισ. δολάρια.

