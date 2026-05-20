Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

Παρότι το Bitcoin παραμένει σε σημαντική εβδομαδιαία πτώση, το κρυπτονόμισμα την Τετάρτη 20/5 κατέγραψε μια μικρή ανάκαμψη και τις τελευταίες 24 ώρες κινείται πάνω από τα $77.000.

Το Bitcoin άγγιξε τα $82.400 στις 11 Μαΐου, αλλά αποδείχθηκε ακόμη ένα «ψευδές ξέσπασμα». Η επακόλουθη απόρριψη, που εν μέρει αποδίδεται στην αυξανόμενη πληθωριστική πίεση στις ΗΠΑ, έριξε το asset κάτω από τα $79.000 μέσα σε λίγες ημέρες. Ωστόσο, οι θετικές εξελίξεις γύρω από το CLARITY Act το ώθησαν ξανά στα $82.000 την Πέμπτη.

Το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε, καθώς οι πωλητές επανήλθαν γρήγορα. Η πτώση που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή ήταν εντονότερη, με το Bitcoin να πέφτει κάτω από τα $80.000 το Σάββατο και κάτω από τα $78.000 τη Δευτέρα. Οι πωλητές το πίεσαν περαιτέρω, οδηγώντας το σε χαμηλό τριών εβδομάδων στα $76.000.

Το Bitcoin ανέκαμψε μετά την απώλεια περίπου $6.000 μέσα σε λίγες ημέρες και κινήθηκε προς τα $77.000. Αν και χθες δεν κατάφερε να το διασπάσει, πλέον – το μεσημέρι της Τετάρτης 20/5 - έχει ανακτήσει αυτό το επίπεδο, διαπραγματευόμενο κοντά στα $77.500, παρουσιάζοντας αύξηση 0,64%.

Η κεφαλαιοποίησή του αυξήθηκε ελαφρώς στα $1,55 τρισ., ενώ η κυριαρχία του στην αγορά παραμένει υψηλή, άνω του 58% σύμφωνα με το CoinGecko.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι στα εναλλακτικά και privacy coins

Τα περισσότερα μεγάλης κεφαλαιοποίησης altcoins παραμένουν σχετικά υποτονικά, με ασήμαντα κέρδη. Όπως αναφέρθηκε, υπάρχει περιορισμένη κινητικότητα στα μεγάλης κεφαλαιοποίησης altcoins. Το Ethereum διατηρεί τη στήριξη των $2.100, ενώ το BNB κινείται γύρω από τα $645. Το XRP συνεχίζει να υποαποδίδει με μικρή ημερήσια πτώση, όπως και τα DOGE και ADA.

Τα δύο μεγαλύτερα privacy coins κατέγραψαν τα μεγαλύτερα κέρδη σε αυτή την κατηγορία, με το ZEC να ενισχύεται κατά 4% και το XMR κατά 3%. Τα UNI και WLFI κινούνται επίσης ανοδικά, ενώ τα XLM και BCH υποχωρούν κατά 3%.

Τα VVV και XDC έκλεψαν την παράσταση σήμερα, καθώς ήταν οι μοναδικοί διψήφιοι κερδισμένοι. Το πρώτο εκτοξεύτηκε κατά 20% στα $17,3, ενώ το δεύτερο ενισχύθηκε κατά 12% στα $0,036.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς crypto ανέκαμψε κατά περίπου $40 δισ. μέσα σε μία ημέρα, φτάνοντας τα $2,66 τρισ. σύμφωνα με το CoinGecko.