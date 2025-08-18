Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν-Μόντι: Στο επίκεντρο Τραμπ, Ουκρανία και διμερής συνεργασία

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, τηλεφώνησε τη Δευτέρα (18/8) στον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι και του μετέφερε λεπτομέρειες από την πρόσφατη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα «X», ο πρωθυπουργός Μόντι ευχαρίστησε το «φίλο» του Πούτιν που τον ενημέρωσε για τις συνομιλίες που έλαβαν χώρα την περασμένη εβδομάδα.

«Ευχαριστώ το φίλο μου, τον πρόεδρο Πούτιν, για το τηλεφώνημά του και για τις πληροφορίες που μου μετέφερε σχετικά με την πρόσφατη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στην Αλάσκα», δήλωσε ο Μόντι στο «Χ».

Ο πρωθυπουργός Μόντι δήλωσε ότι η Ινδία έχει επανειλημμένα ζητήσει την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

«Ανυπομονώ για τη συνέχιση των ανταλλαγών μας τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Μόντι.

Thank my friend, President Putin, for his phone call and for sharing insights on his recent meeting with President Trump in Alaska. India has consistently called for a peaceful resolution of the Ukraine conflict and supports all efforts in this regard. I look forward to our… — Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025

Σε επίσημη δήλωση, η κυβέρνηση ανέφερε ότι ο Πούτιν μοιράστηκε με το Μόντι την εκτίμησή του για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα.

«Ευχαριστώντας τον Πρόεδρο Πούτιν, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σταθερή θέση της Ινδίας για μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου. Επανέλαβε ότι η Ινδία υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν, επίσης, σε μια σειρά θεμάτων διμερούς συνεργασίας με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ινδίας και Ρωσίας.