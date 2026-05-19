Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν έφτασε νωρίτερα σήμερα (19/5) στην Κίνα προκειμένου να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Όπως επισημαίνεται, στόχος των συνομιλιών είναι η ανάδειξη και ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ρώσο πρόεδρο προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Πεκίνου λίγο μετά τις 18:15 ώρα Ελλάδας, όπου τον υποδέχθηκαν Κινέζοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς στρατηγικής εταιρικής σχέσης, καθώς και θα ανταλλάξουν απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα.

Αντίστοιχα, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε πολλούς τομείς και σε ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου πραγματοποιείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης παρουσίας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, γεγονός που δίνει επιπλέον γεωπολιτική βαρύτητα στις επαφές μεταξύ των δύο χωρών.