Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»

Σε κοινή διακήρυξη που εκδόθηκε στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ εξαπέλυσαν έμμεσες αιχμές κατά «ορισμένων χωρών», καταδικάζοντας τις μονομερείς πολιτικές επιβολής ισχύος και προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επιστροφής της διεθνούς τάξης σε ένα καθεστώς «νόμου της ζούγκλας».

Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν ότι η παγκόσμια κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη, με αυξανόμενες απειλές για την ειρήνη και την ανάπτυξη. Όπως αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν, η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο κατακερματισμού, εάν ενισχυθούν πρακτικές που υπονομεύουν το πολυμερές σύστημα.

Παράλληλα, στη διακήρυξη γίνεται λόγος για απόπειρες «μονομερούς διαχείρισης» των διεθνών ζητημάτων, με στόχο την επιβολή συμφερόντων σε παγκόσμια κλίμακα, τις οποίες Πεκίνο και Μόσχα χαρακτηρίζουν αποτυχημένες.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι το ζήτημα αυτό τέθηκε και στις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο.

Το ενεργειακό σκέλος – ο αγωγός «Σιβηρία 2»

Στο πλαίσιο των συνομιλιών, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία για τον νέο αγωγό φυσικού αερίου «Σιβηρία 2», έργο που προωθεί η Μόσχα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε βασικές αρχές ως προς τη διαδρομή και την κατασκευή του έργου, ωστόσο δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς παραμένουν ανοιχτές τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες.

Συμβολισμοί και μηνύματα συνεργασίας

Κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Πούτιν χαρακτήρισε τις σχέσεις Ρωσίας–Κίνας ως ιστορικά υψηλές, επισημαίνοντας ότι αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες σταθερότητας στη διεθνή σκηνή. Για να περιγράψει τη στενή συνεργασία με τον Σι, χρησιμοποίησε κινεζικό ιδίωμα που αποδίδεται ως «μια μέρα χωριστά μοιάζει με τρία φθινόπωρα».

Αναφέρθηκε επίσης στον ενεργειακό ρόλο των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι η Ρωσία παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής πόρων και η Κίνα σταθερός καταναλωτής τους, ακόμη και σε συνθήκες διεθνούς αστάθειας.

«Δίκαιη παγκόσμια διακυβέρνηση» και περιφερειακές κρίσεις

Σύμφωνα με το CNN, από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε την ανάγκη οικοδόμησης ενός «δικαιότερου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης», με βάση την πολυμέρεια και τον σεβασμό των διεθνών κανόνων.

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι ο τερματισμός των συγκρούσεων αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη και με αυξημένο κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Παράλληλα, παρουσίασε κινεζική πρόταση τεσσάρων σημείων για την ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, με στόχο τη διεθνή συναίνεση και την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, με τον Σι να υποδέχεται τον Ρώσο πρόεδρο σε τελετή υψηλού συμβολισμού, την ώρα που οι διεθνείς ισορροπίες παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες.

