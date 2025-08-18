Στάρμερ: Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

«Όλοι επιθυμούν να τελειώσει αυτή η κατάσταση», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ από το αεροπλάνο που τον μεταφέρει στην Ουάσινγκτον.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X, ο Στάρμερ αναφέρει ότι «η επιθυμία για λήξη του πολέμου δεν περιορίζεται μόνο στους Ουκρανούς – όλοι το θέλουν».

Τονίζει, ωστόσο, ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί πως «η ειρήνη θα επιτευχθεί με τον σωστό τρόπο», με στόχο μια μακροχρόνια λύση που θα είναι «δίκαιη και ισορροπημένη». Όπως λέει, «είναι προς όφελος και του Ηνωμένου Βασιλείου να προχωρήσουμε σωστά».

Υπενθυμίζεται πως ο Κιρ Στάρμερ θα λάβει μέρος, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, στις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τη λύση του Ουκρανικού.