ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κυβερνοεπίθεση πίσω από το blackout στα αεροδρόμια της Ευρώπης
Ειδήσεις
17:27 - 22 Σεπ 2025

Κυβερνοεπίθεση πίσω από το blackout στα αεροδρόμια της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές αρχές επιβεβαιώνουν ότι το πρόσφατο blackout στα αεροδρόμια οφείλονται σε επίθεση κακόβουλου λογισμικού.

Οι αναταράξεις που επηρέασαν τα αυτοματοποιημένα συστήματα check-in τις τελευταίες ημέρες προκλήθηκαν από επίθεση ransomware, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ευρωπαϊκή υπηρεσία κυβερνοασφάλειας, υπογραμμίζοντας τους αυξανόμενους κινδύνους τέτοιων επιθέσεων για κρίσιμες υποδομές και βιομηχανίες, όπως μεταδίδει το Reuters.

Αρκετά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα τη Δευτέρα, αφότου χάκερ έθεσαν εκτός λειτουργίας τα αυτοματοποιημένα συστήματα check-in της Collins Aerospace, θυγατρικής της RTX (RTX.N), επηρεάζοντας δεκάδες πτήσεις και χιλιάδες επιβάτες από την Παρασκευή.

«Οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν εμπλακεί για να ερευνήσουν» το κακόβουλο λογισμικό που κλειδώνει δεδομένα έως ότου το θύμα πληρώσει για να αποκτήσει ξανά πρόσβαση, ανέφερε η ENISA σε ανακοίνωσή της, χωρίς να διευκρινίζει από πού προήλθε η επίθεση.

Κυβερνήσεις και εταιρείες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο κυβερνοεπιθέσεων τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης της Jaguar Land Rover, η οποία αναγκάστηκε να διακόψει την παραγωγή της.

Οι επιθέσεις στοχεύουν υψηλότερου προφίλ θύματα

Ο Rafe Pilling, διευθυντής ανάλυσης απειλών στη βρετανική εταιρεία κυβερνοασφάλειας Sophos, δήλωσε ότι έχουν καταγραφεί περισσότερες απόπειρες ransomware κατά θυμάτων υψηλού προφίλ, εξαιτίας της δημοσιότητας που προσελκύουν. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως οι επιθέσεις είναι συχνότερες.

«Οι διαταρακτικές επιθέσεις γίνονται πιο ορατές στην Ευρώπη, αλλά η ορατότητα δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με συχνότητα», είπε στο Reuters.

«Πραγματικά μεγάλης κλίμακας, διαταρακτικές επιθέσεις που επηρεάζουν τον φυσικό κόσμο παραμένουν η εξαίρεση και όχι ο κανόνας».

Μια έρευνα περίπου 1.000 εταιρειών από τον γερμανικό βιομηχανικό σύνδεσμο Bitkom έδειξε ότι το ransomware – το κακόβουλο λογισμικό που κλειδώνει δεδομένα έως ότου πληρωθεί λύτρα – ήταν η πιο συχνή μορφή κυβερνοεπίθεσης, με μία στις επτά εταιρείες να έχει καταβάλει λύτρα.

Πολλά αεροδρόμια δεν έχουν αποκαταστήσει ακόμη τα συστήματα check-in

Η Collins Aerospace δήλωσε τη Δευτέρα ότι συνεργάζεται με τα επηρεαζόμενα αεροδρόμια, όπως των Βρυξελλών και το Λονδίνο Χίθροου – το πιο πολυσύχναστο της Ευρώπης – και βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης ενημερώσεων για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητας.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου, που αντιμετώπιζε αυξημένη επιβατική κίνηση τη Δευτέρα λόγω του Μαραθωνίου Βερολίνου, δεν είχε ακόμη επαναφέρει τα συστήματα check-in και κατέγραψε καθυστερήσεις άνω της μίας ώρας στις αναχωρήσεις.

Ένας επιβάτης περιέγραψε τη διαδικασία επιβίβασης ως παρόμοια με τις πρώτες δεκαετίες των εμπορικών αερομεταφορών, με χειρόγραφες κάρτες επιβίβασης.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών χρησιμοποιούσε iPad και φορητούς υπολογιστές για τον έλεγχο των επιβατών στο διαδίκτυο. Από τις περίπου 550 αναχωρήσεις και αφίξεις, 60 πτήσεις έπρεπε να ακυρωθούν τη Δευτέρα.

Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου ανέφερε «ελάχιστο αντίκτυπο» και είχε θέσει σε εφαρμογή ορισμένες χειροκίνητες διαδικασίες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall: Σε πτώση οι δείκτες μετά τα ιστορικά υψηλά - Προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων
Χρηματιστήρια

Wall: Σε πτώση οι δείκτες μετά τα ιστορικά υψηλά - Προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων

Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών των ΔΣ από 1η Οκτωβρίου
Αναλύσεις

Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών των ΔΣ από 1η Οκτωβρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Το νέο σύστημα ελέγχων φέρνει καθυστερήσεις έως 5 ώρες στις πτήσεις – Πιέσεις για «πάγωμα»
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΕ: Το νέο σύστημα ελέγχων φέρνει καθυστερήσεις έως 5 ώρες στις πτήσεις – Πιέσεις για «πάγωμα»

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025
Business Facts

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Θετικό το πρώτο πεντάμηνο του 2026 για την επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Θετικό το πρώτο πεντάμηνο του 2026 για την επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ