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Χάος στα αεροδρόμια της Ευρώπης εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης
Ειδήσεις
11:46 - 20 Σεπ 2025

Χάος στα αεροδρόμια της Ευρώπης εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης

Reporter.gr Newsroom
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Κυβερνοεπίθεση σε διεθνή πάροχο συστημάτων check-in και επιβίβασης προκάλεσε χάος σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, οδηγώντας σε καθυστερήσεις, ουρές και ακυρώσεις πτήσεων. Οι αρμόδιες αρχές κάνουν λόγο για σοβαρή τεχνική δυσλειτουργία που καθιστά αναγκαίες τις χειροκίνητες διαδικασίες επιβίβασης, ενώ οι επιβάτες καλούνται να επιβεβαιώνουν τις πτήσεις τους πριν φτάσουν στο αεροδρόμιο.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας των αυτοματοποιημένων συστημάτων check-in και επιβίβασης, αναγκάζοντας τα αεροδρόμια να περάσουν σε χειροκίνητες διαδικασίες, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Αεροδρομίου Βρυξελλών.

«Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και θα προκαλέσει δυστυχώς καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον επίσημο ιστότοπο του αεροδρομίου.

Οι αρχές πρόσθεσαν επίσης ότι «ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για το θέμα αυτό και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό».

Η Collins Aerospace, εταιρεία που παρέχει τεχνολογικά συστήματα για check-in και επιβίβαση σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, φαίνεται να είναι ο πάροχος που επλήγη. Το Αεροδρόμιο του Heathrow, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), σημείωσε ότι η Collins αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις.

Αντίστοιχα, το Αεροδρόμιο Berlin Brandenburg ανέφερε ότι παρατηρούνται αυξημένοι χρόνοι αναμονής κατά το check-in λόγω τεχνικού προβλήματος που σχετίζεται με πάροχο υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι η ίδια διαταραχή επηρεάζει και άλλα αεροδρόμια ανά την Ευρώπη.

Τα αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν προβλήματα συμβουλεύουν τους επιβάτες με προγραμματισμένες πτήσεις για σήμερα να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες προτού αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι η πτήση τους θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Αντιθέτως, το Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν έχει επηρεαστεί από την κυβερνοεπίθεση, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/09/2025 - 11:49
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