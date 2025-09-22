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Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών των ΔΣ από 1η Οκτωβρίου
Αναλύσεις
17:05 - 22 Σεπ 2025

Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών των ΔΣ από 1η Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε  τη  Δευτέρα (22/9) την ανανέωση στη σύνθεση των επιτροπών των διοικητικών συμβουλίων της.

Οι αλλαγές αφορούν τις Επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνου, Ελέγχου, Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών, ενώ η σύνθεση της Επιτροπής Τεχνολογίας παραμένει αμετάβλητη. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της τράπεζας

H Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (‘BOC Holdings’ και μαζί με τις θυγατρικές της, το ‘Συγκρότημα’) και η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η ‘Τράπεζα’) ανακοινώνουν ότι τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, τα Διοικητικά τους Συμβούλια αποφάσισαν τα εξής:

1. Την αλλαγή στην σύνθεση των πιο κάτω Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων, ως ακολούθως:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Monique Hemerijck (Πρόεδρος)

Stuart Birrell

Christian Hansmeyer

Αντρέας Κρητιώτης

Επιτροπή Ελέγχου

Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)

Adrian John Lewis

Lyn Grobler

Monique Hemerijck

Γεώργιος Συρίχας

Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)

Lyn Grobler

Christian Hansmeyer

Γεώργιος Συρίχας

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

Adrian John Lewis (Πρόεδρος)

Stuart Birrell

Ειρήνη Ψάλτη

Αντρέας Κρητιώτης

2. Η σύνθεση της Επιτροπής Τεχνολογίας των Διοικητικών Συμβουλίων παραμένει ως έχει, δηλαδή ως ακολούθως:

Επιτροπή Τεχνολογίας

Lyn Grobler (Πρόεδρος)

Monique Hemerijck

Adrian John Lewis

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2025 - 17:28
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