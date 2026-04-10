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Lufthansa: Νέα απεργία προκαλεί χάος στα αεροδρόμια της Γερμανίας
Ειδήσεις
20:30 - 10 Απρ 2026

Lufthansa: Νέα απεργία προκαλεί χάος στα αεροδρόμια της Γερμανίας

Reporter.gr Newsroom
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Μαζικές ακυρώσεις και έντονη ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες προκαλεί η νέα απεργιακή κινητοποίηση του πληρώματος καμπίνας της Lufthansa, την ώρα που κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων από τις πασχαλινές διακοπές στη Γερμανία.

Η απεργία, που ξεκίνησε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες διαταραχές στο πτητικό πρόγραμμα, με σημαντικό αριθμό δρομολογίων να ακυρώνεται σε μεγάλα αεροδρόμια της χώρας.

Όπως αναφέρει η Deutsche Welle, στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, ένα από τα μεγαλύτερα hubs της Lufthansa, ακυρώθηκαν περίπου 580 από τις 1.350 προγραμματισμένες πτήσεις, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της αναστάτωσης στο δίκτυο.

Η κινητοποίηση επεκτείνεται και σε άλλες βάσεις της εταιρείας, όπως το Μόναχο, ενώ επηρεάζει και δρομολόγια της θυγατρικής Cityline σε συνολικά εννέα γερμανικά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων το Βερολίνο, το Αμβούργο και το Ντίσελντορφ. Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι υψηλή, με το συνδικάτο UFO να καταγράφει ευρεία στήριξη στις απεργιακές δράσεις.

Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης αποτελούν οι συνθήκες εργασίας των περίπου 18.000 αεροσυνοδών. Το συνδικάτο ζητά βελτιώσεις στον σχεδιασμό των βαρδιών, μείωση του φόρτου εργασίας και συνολική αναβάθμιση των εργασιακών όρων. Ιδιαίτερη ένταση καταγράφεται και γύρω από το μέλλον της Cityline, όπου περίπου 800 εργαζόμενοι ζητούν διασφάλιση θέσεων εργασίας και κοινωνικές εγγυήσεις.

Το UFO υποστηρίζει ότι επέλεξε να αποφύγει τις ημέρες του καθολικού Πάσχα για να περιορίσει την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, ωστόσο η τωρινή συγκυρία συμπίπτει με την κορύφωση των επιστροφών, εντείνοντας τις επιπτώσεις για το επιβατικό κοινό. Από την πλευρά της, η Lufthansa κάνει λόγο για σοβαρές λειτουργικές δυσκολίες και καλεί σε επανέναρξη του διαλόγου.

Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στο εσωτερικό της εταιρείας μέσα στο 2025, σε μια περίοδο όπου οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και το ενδεχόμενο νέων απεργιών δεν αποκλείεται.

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