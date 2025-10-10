Νετανιάχου για Νόμπελ Ειρήνης: Τα γεγονότα μιλούν, το άξιζε ο Τραμπ

«Η Επιτροπή Νόμπελ μιλάει για ειρήνη και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την κάνει πραγματικότητα», έγραψε ο Νετανιάχου, σημειώνοντας πως «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους» και πως ο Τραμπ άξιζε να λάβει το βραβείο.
Μάλιστα ο Νετανιάχου αναδημοσίευσε και την ανάρτηση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, ο οποίος σημείωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές».
«Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που να μπορεί να μετακινήσει βουνά με την απόλυτη δύναμη της θέλησής του», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσουνγκ.
The Nobel Committee talks about peace. President @realDonaldTrump makes it happen.
The facts speak for themselves. President #Trump deserves it.#PeaceThroughStrength https://t.co/hnvyfy2TaN— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 10, 2025