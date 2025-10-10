Νετανιάχου για Νόμπελ Ειρήνης: Τα γεγονότα μιλούν, το άξιζε ο Τραμπ

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάνει πραγματικότητα την ειρήνη», έγραψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στον επίσημο λογαριασμό του στο Χ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα και όχι στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Η Επιτροπή Νόμπελ μιλάει για ειρήνη και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την κάνει πραγματικότητα», έγραψε ο Νετανιάχου, σημειώνοντας πως «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους» και πως ο Τραμπ άξιζε να λάβει το βραβείο.

Μάλιστα ο Νετανιάχου αναδημοσίευσε και την ανάρτηση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, ο οποίος σημείωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές».

«Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που να μπορεί να μετακινήσει βουνά με την απόλυτη δύναμη της θέλησής του», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσουνγκ.