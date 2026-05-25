ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πετρέλαιο: Πτώση διεθνών τιμών και «ζυγίσματα» για αναχώματα στον πληθωρισμό
Οικονομία
08:36 - 25 Μάι 2026

Πετρέλαιο: Πτώση διεθνών τιμών και «ζυγίσματα» για αναχώματα στον πληθωρισμό

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα που προκαλεί η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές ενέργειας, κρατώντας σε υψηλά επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου και εντείνοντας τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αστάθειας, η κυβέρνηση αναμένει τις διεθνείς εξελίξεις για να δει τι θα πράξει σε σχέση με πιθανή παράταση των έκτακτων μέτρων που είχαν τεθεί σε εφαρμογή από τον περασμένο Μάρτιο, προκειμένου να περιοριστούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις στην αγορά.

Η πορεία του πετρελαίου Μπρεντ εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, θυμίζοντας – όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν παράγοντες της αγοράς – «καρδιογράφημα». Το τελευταίο διάστημα κινείται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας ακόμη και τα 112 δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός που τροφοδοτεί φόβους για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα αλλά και συνολικά στο κόστος ζωής.

Ωστόσο, στην έναρξη της εβδομάδας, σημάδια αποκλιμάκωσης καταγράφονται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, δημιουργώντας προσδοκίες ότι ενδέχεται να υπάρξει σταδιακή ανακούφιση και στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Το Brent υποχώρησε κατά 5,62%, φτάνοντας στα 97,7 δολάρια το βαρέλι — κάτω από το όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τις αρχές Μαΐου σε ενδοσυνεδριακή διαπραγμάτευση — ενώ το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε στα 90,9 δολάρια, σημειώνοντας επίσης σημαντικές απώλειες.

Προφανώς οι διορθωτικές κινήσεις στις διεθνείς τιμές δεν έχουν περάσει στην αντλία και οι τιμές στα πρατήρια παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται περίπου στο 1,81 ευρώ. Σε αρκετές νησιωτικές περιοχές, και ειδικότερα στις Κυκλάδες, οι τιμές ξεπερνούν ακόμη και τα 2,25 ευρώ ανά λίτρο, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Τριπλέτα ακρίβειας

Τα καύσιμα αποτελούν μία από τις τρεις βασικές εστίες ακρίβειας, μαζί με τα τρόφιμα και τα ενοίκια, που συνεχίζουν να πιέζουν έντονα τα νοικοκυριά. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους μεταφέρεται σταδιακά και στην αγορά τροφίμων, καθώς επηρεάζει τόσο το κόστος παραγωγής όσο και τις μεταφορές προϊόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν το 10%.

Την ίδια ώρα, με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά για τον εντοπισμό φαινομένων αισχροκέρδειας και αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή έχει ήδη επιβάλει σημαντικά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που διαπιστώθηκε ότι παραβίασαν τη σχετική νομοθεσία. Ωστόσο, πολλοί καταναλωτές εκφράζουν την άποψη ότι η επιβολή προστίμων από μόνη της δεν αρκεί, ζητώντας πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε οι επιχειρήσεις που παρανομούν να υποχρεώνονται και σε μείωση των τιμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στο “ζύγι”

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τέλος Ιουνίου — όταν ολοκληρώνεται η ισχύς του μέτρου για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης — αναμένεται να εξεταστεί μια πιθανή επέκταση του μέτρου έως το τέλος του έτους. Όπως έχει δηλώσει και ο υπουργός Ανάπτυξης, πρόκειται για ένα «σκληρό αλλά δίκαιο μέτρο» σε μια εξαιρετικά δύσκολη διεθνή συγκυρία.

Βάσει της ισχύουσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, καμία επιχείρηση δεν επιτρέπεται να διαθέτει βασικά αγαθά και προϊόντα πρώτης ανάγκης με μεγαλύτερο μικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό από αυτό που είχε κατά μέσο όρο το 2025. Στο τέλος Ιουνίου αναμένεται επίσης να εξεταστεί αν θα προστεθούν ή θα αφαιρεθούν προϊόντα από τη λίστα εκείνων που υπάγονται στο πλαφόν.

Σήμερα συνολικά 61 κατηγορίες προϊόντων βρίσκονται υπό καθεστώς περιορισμού περιθωρίου κέρδους και ταυτόχρονα στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών. Στη λίστα περιλαμβάνονται τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά είδη, τροφές για κατοικίδια και άλλα βασικά αγαθά καθημερινής ανάγκης. Βασικός στόχος του μέτρου είναι να αποτραπούν φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων σε κρίσιμα προϊόντα για τα νοικοκυριά.

Ανοιχτό παραμένει ακόμη το ζήτημα της συνέχισης του πλαφόν και στα καύσιμα. Ωστόσο, υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι δύσκολα θα αρθούν μέτρα προστασίας των καταναλωτών σε μια περίοδο κατά την οποία η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές παραμένει έντονη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ουσιαστικά, η κυβέρνηση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης των πολιτών και στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, ενώ οι καταναλωτές συνεχίζουν να αναζητούν έμπρακτες λύσεις απέναντι στο διαρκώς αυξανόμενο κόστος ζωής.

Η κυβέρνηση

Πάντως ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο της Κυριακής» της Κύπρου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη πολιτών απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι οι μόνιμες λύσεις θα προέλθουν μέσα από μια πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία, με μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις, την καινοτομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο υπουργός προειδοποίησε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να προκαλέσει νέα ενεργειακή και πληθωριστική πίεση στην Ευρώπη, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος ζωής. Όπως υπογράμμισε, η Ευρώπη καλείται να κινηθεί πιο γρήγορα και πιο συντονισμένα, επενδύοντας σε κοινή ενεργειακή στρατηγική, τεχνολογία, καινοτομία και άμυνα, ώστε να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/05/2026 - 08:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η κατάρα έσπασε: Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του
Ειδήσεις

Η κατάρα έσπασε: Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του

Θερμό επεισόδιο Βαγγέλη Μαρινάκη - Γρήγορη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ
Ανεμοδείκτης

Θερμό επεισόδιο Βαγγέλη Μαρινάκη - Γρήγορη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Νέα άνοδος στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου - Πάνω από 3,1 δισ. ευρώ
Οικονομία

Νέα άνοδος στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου - Πάνω από 3,1 δισ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τεχεράνη: Το μήνυμα για το Ορμούζ και οι προειδοποιήσεις για εμπλοκή από το Ισραήλ
Ειδήσεις

Τεχεράνη: Το μήνυμα για το Ορμούζ και οι προειδοποιήσεις για εμπλοκή από το Ισραήλ

Ιράν–ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί για «εναλλακτική λύση» αν αποτύχουν οι συνομιλίες
Ειδήσεις

Ιράν–ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί για «εναλλακτική λύση» αν αποτύχουν οι συνομιλίες

Σήμα συναγερμού από ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ προαναγγέλλει νέα άνοδο πληθωρισμού και αύξηση επιτοκίων
Ειδήσεις

Σήμα συναγερμού από ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ προαναγγέλλει νέα άνοδο πληθωρισμού και αύξηση επιτοκίων

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές
Ναυτιλία

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/05/2026 - 12:00

Μητσοτάκης για δημογραφικό: €150 ανά παιδί τον Ιούνιο και νέο «Σπίτι μου» στον σχεδιασμό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
25/05/2026 - 11:59

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

Πολιτική
25/05/2026 - 11:48

ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:42

Τεχεράνη: Το μήνυμα για το Ορμούζ και οι προειδοποιήσεις για εμπλοκή από το Ισραήλ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
25/05/2026 - 11:29

Κατόπιν ωρίμου σκέψεως

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/05/2026 - 11:27

ΕΛΑΣ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από €3 εκατ. η ζημιά

Οικονομία
25/05/2026 - 11:12

Πιερρακάκης: «Μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας» – Στήριξη για τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 11:09

Ισχυρή ανάπτυξη του Factoring στην Ελλάδα το 2025 – Στα €29,4 δισ. ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:05

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 11:03

Δούκας κατά νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Καταργεί την αυτοτέλεια των δήμων»

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 10:59

Το ξέσπασμα του MVP (video)

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 10:54

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «καύσιμο» τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 10:43

ΧΑ: Προσδοκίες για ράλι προς τις 2.300 μονάδες με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:33

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ): Ιστορική αλλαγή στο Κληρονομικό Δίκαιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 10:28

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:23

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 10:14

Bally’s Intralot: Υπογράφει νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Πολιτική
25/05/2026 - 10:12

Ο Ανδρουλάκης δηλώνει «παρών» απέναντι στα branding και τα... rebranding

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:10

Ιράν–ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί για «εναλλακτική λύση» αν αποτύχουν οι συνομιλίες

Οικονομία
25/05/2026 - 10:01

Προϋπολογισμός: Φορολογικά έσοδα €5,5 δισ. τον Απρίλιο - Υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα τετραμήνου

Πολιτική
25/05/2026 - 09:57

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:48

Πανικός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από επίθεση με χημική ουσία σε εμπορικό κέντρο

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:41

Σήμα συναγερμού από ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ προαναγγέλλει νέα άνοδο πληθωρισμού και αύξηση επιτοκίων

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 09:33

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της Terra Advisory

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 09:24

Ασία σε ράλι: Ο Nikkei 225 απογειώθηκε πάνω από τις 65.000 μονάδες

Πολιτική
25/05/2026 - 09:07

Μητσοτάκης: «Οι Κύπριοι ψήφισαν σταθερότητα» – Συγχαρητήρια σε ΔΗ.ΣΥ. και Αννίτα Δημητρίου

Οικονομία
25/05/2026 - 08:36

Πετρέλαιο: Πτώση διεθνών τιμών και «ζυγίσματα» για αναχώματα στον πληθωρισμό

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 08:24

Χρηματιστήριο: Σημαντικά γεγονότα στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 08:18

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Εργασιακά
25/05/2026 - 08:16

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ