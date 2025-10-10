ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρία Κορίνα Ματσάδο για το Νόμπελ Ειρήνης: Είναι το επίτευγμα μιας ολόκληρης κοινωνίας
Ειδήσεις
15:55 - 10 Οκτ 2025

Μαρία Κορίνα Ματσάδο για το Νόμπελ Ειρήνης: Είναι το επίτευγμα μιας ολόκληρης κοινωνίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε πως βρίσκεται «σε σοκ» μετά την ανακοίνωση ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2025, αφιερώνοντας τη διάκριση στον λαό της χώρας της και χαρακτηρίζοντάς τη «συλλογικό επίτευγμα μιας ολόκληρης κοινωνίας που δεν έπαψε ποτέ να αγωνίζεται για ελευθερία και δημοκρατία».

Η 58χρονη πολιτικός, η οποία παραμένει στην παρανομία μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου του 2024, τις οποίες η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι κέρδισε, κατηγορώντας τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο για νοθεία , πληροφορήθηκε τη βράβευσή της μέσα στη νύχτα, από τηλεφώνημα του γραμματέα της επιτροπής Νόμπελ, Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ομάδα Τύπου της και μεταδόθηκε από το AFP, η Ματσάδο φαίνεται συγκινημένη να συνομιλεί τηλεφωνικά με τον Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, τον πολιτικό που την αντικατέστησε ως υποψήφιο των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων, καθώς η ίδια αποκλείστηκε από την εκλογική διαδικασία.

«Βρίσκομαι σε σοκ! Δεν μπορώ να το πιστέψω», ακούγεται να λέει η Ματσάδο, ενώ ο Ουρούτια της απαντά: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, αλλά και χαρούμενοι».

Αμέσως μετά, η Ματσάδο δήλωσε: «Είμαι ευγνώμων εξ ονόματος του λαού της Βενεζουέλας. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέλος, αλλά εργαζόμαστε σκληρά και είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε».

Τόνισε επίσης ότι το βραβείο δεν ανήκει μόνο σε εκείνη αλλά σε όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας που αντιστέκονται στη δικτατορία του Μαδούρο: «Ελπίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν πως αυτό το βραβείο δεν αφορά εμένα, αλλά ένα ολόκληρο κίνημα. Είναι το επίτευγμα μιας κοινωνίας που παλεύει για ελευθερία. Εγώ είμαι μόνο ένα άτομο. Σίγουρα δεν το αξίζω μόνη μου».

Η βράβευση της Ματσάδο, μίας από τις πιο σκληρές επικριτές του καθεστώτος Μαδούρο, χαιρετίστηκε από πολλές δυτικές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως μήνυμα ελπίδας για τον λαό της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος επέκριναν την απόφαση της Επιτροπής Νόμπελ, υποστηρίζοντας ότι το βραβείο έπρεπε να απονεμηθεί στον ίδιο για τις «ειρηνευτικές του πρωτοβουλίες».

Ωστόσο, για τη Ματσάδο και τους υποστηρικτές της, η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση ενός μακροχρόνιου αγώνα για δημοκρατία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια στη Βενεζουέλα.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 18:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μιχαηλίδου: Κάθε άνθρωπος αξίζει μια στέγη για τη ζωή του
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Κάθε άνθρωπος αξίζει μια στέγη για τη ζωή του

ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης άδειασε τον Βορίδη - Η κυβέρνηση τρέχει να μαζέψει τα ασυμμάζευτα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης άδειασε τον Βορίδη - Η κυβέρνηση τρέχει να μαζέψει τα ασυμμάζευτα

ΑΔΜΗΕ: Ιστορικό ρεκόρ για τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας το α&#039; εξάμηνο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Ιστορικό ρεκόρ για τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας το α' εξάμηνο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παγκόσμια Τράπεζα: Το κόστος αποκατάστασης από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα ενδέχεται να ξεπεράσει τα 50 δισ.
Ειδήσεις

Παγκόσμια Τράπεζα: Το κόστος αποκατάστασης από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα ενδέχεται να ξεπεράσει τα 50 δισ.

New York Times: Τον Ιούνιο του 2027 η δίκη του Μαδούρο
Ειδήσεις

New York Times: Τον Ιούνιο του 2027 η δίκη του Μαδούρο

Τα «ορφανά» δισεκατομμύρια της Βενεζουέλας: Η Ουάσιγκτον ελέγχει τα πετρελαϊκά έσοδα
Εμπορεύματα

Τα «ορφανά» δισεκατομμύρια της Βενεζουέλας: Η Ουάσιγκτον ελέγχει τα πετρελαϊκά έσοδα

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 10:26

Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 10:21

ΕΒΕΠ: Προτείνει μεταβατική περίοδο χωρίς πρόστιμα για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Πολιτική
28/07/2026 - 10:17

Προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Χουρδάκης

Αναλύσεις
28/07/2026 - 10:06

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
28/07/2026 - 09:59

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 09:48

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

Εργασιακά
28/07/2026 - 09:24

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι αλλάζει για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 09:22

Χρηματιστήριο: Έχει μπροστά του δύο σημαντικά ορόσημα - Οι 3 μετοχές που προβληματίζουν

Πολιτική
28/07/2026 - 09:18

Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής: Τα πυρά Γερουλάνου και οι παραδοχές του ΥΠΕΘΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 09:07

Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία

Ειδήσεις
28/07/2026 - 08:55

Κινητικότητα για το Κυπριακό - Γκουτέρες: Δέσμευση για εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:41

Η ακτινογραφία της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας: Η δομή του στόλου και η γεωπολιτική διάσταση

Οικονομία
28/07/2026 - 08:31

Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:18

Το άγνωστο ναυτικό εγχείρημα του 1974 - Όταν το ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό έσπασε τον αποκλεισμό της Κύπρου

Τεχνολογία
28/07/2026 - 08:14

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 08:10

Στοά Αρσακείου: Σε τροχιά λειτουργίας η επένδυση των €18 εκατ. μετά από έξι χρόνια προετοιμασίας

Οικονομία
28/07/2026 - 08:03

ΑΑΔΕ: 10 απαντήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής – Τι αλλάζει για αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, λαϊκές αγορές

Πολιτική
28/07/2026 - 07:55

Λ. Καρχιμάκης στο «R»: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μισθωτούς, συνταξιούχους και επιχειρήσεις

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 06:30

Το «παρών» της Ντόρας

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 23:39

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
27/07/2026 - 23:19

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:55

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:33

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ