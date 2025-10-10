Μαρία Κορίνα Ματσάδο για το Νόμπελ Ειρήνης: Είναι το επίτευγμα μιας ολόκληρης κοινωνίας

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε πως βρίσκεται «σε σοκ» μετά την ανακοίνωση ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2025, αφιερώνοντας τη διάκριση στον λαό της χώρας της και χαρακτηρίζοντάς τη «συλλογικό επίτευγμα μιας ολόκληρης κοινωνίας που δεν έπαψε ποτέ να αγωνίζεται για ελευθερία και δημοκρατία».

Η 58χρονη πολιτικός, η οποία παραμένει στην παρανομία μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου του 2024, τις οποίες η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι κέρδισε, κατηγορώντας τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο για νοθεία , πληροφορήθηκε τη βράβευσή της μέσα στη νύχτα, από τηλεφώνημα του γραμματέα της επιτροπής Νόμπελ, Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ομάδα Τύπου της και μεταδόθηκε από το AFP, η Ματσάδο φαίνεται συγκινημένη να συνομιλεί τηλεφωνικά με τον Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, τον πολιτικό που την αντικατέστησε ως υποψήφιο των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων, καθώς η ίδια αποκλείστηκε από την εκλογική διαδικασία.

«Βρίσκομαι σε σοκ! Δεν μπορώ να το πιστέψω», ακούγεται να λέει η Ματσάδο, ενώ ο Ουρούτια της απαντά: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, αλλά και χαρούμενοι».

Αμέσως μετά, η Ματσάδο δήλωσε: «Είμαι ευγνώμων εξ ονόματος του λαού της Βενεζουέλας. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέλος, αλλά εργαζόμαστε σκληρά και είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε».

Τόνισε επίσης ότι το βραβείο δεν ανήκει μόνο σε εκείνη αλλά σε όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας που αντιστέκονται στη δικτατορία του Μαδούρο: «Ελπίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν πως αυτό το βραβείο δεν αφορά εμένα, αλλά ένα ολόκληρο κίνημα. Είναι το επίτευγμα μιας κοινωνίας που παλεύει για ελευθερία. Εγώ είμαι μόνο ένα άτομο. Σίγουρα δεν το αξίζω μόνη μου».

Η βράβευση της Ματσάδο, μίας από τις πιο σκληρές επικριτές του καθεστώτος Μαδούρο, χαιρετίστηκε από πολλές δυτικές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως μήνυμα ελπίδας για τον λαό της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος επέκριναν την απόφαση της Επιτροπής Νόμπελ, υποστηρίζοντας ότι το βραβείο έπρεπε να απονεμηθεί στον ίδιο για τις «ειρηνευτικές του πρωτοβουλίες».

Ωστόσο, για τη Ματσάδο και τους υποστηρικτές της, η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση ενός μακροχρόνιου αγώνα για δημοκρατία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια στη Βενεζουέλα.