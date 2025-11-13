ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Όρμπαν επιτίθεται στην ΕΕ: Τα χρήματα των φορολογουμένων, καταλήγουν στην πολεμική μαφία του Ζελένσκι
Ειδήσεις
16:17 - 13 Νοε 2025

Όρμπαν επιτίθεται στην ΕΕ: Τα χρήματα των φορολογουμένων, καταλήγουν στην πολεμική μαφία του Ζελένσκι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν με ανάρτηση του στο Χ εξαπολύει νέα επίθεση στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι αποκαλώντας τον διεφθαρμένο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέροντας ότι σπαταλά τα χρήματα των φορολογουμένων προκειμένου να στείλει βοήθεια σε ένα διεφθαρμένο κράτος όπως η Ουκρανία. 

Ο Ορμπάν καταγγέλλει ότι στην Ουκρανία έχει αποκαλυφθεί δίκτυο διαφθοράς με δεσμούς με τον πρόεδρο Ζελένσκι, μετά την παραίτηση του υπουργού Ενέργειας και τη διαφυγή βασικού υπόπτου. Συνεχίζοντας την επίθεσή του, αναφέρει: «Αυτό είναι το χάος μέσα στο οποίο η ελίτ των Βρυξελλών θέλει να ρίξει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, όπου ό,τι δεν καταστρέφεται στο μέτωπο, καταλήγει στις τσέπες της πολεμικής μαφίας. Παράνοια».

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Ούγγρου πρωθυπουργού ανααφέρει:

«Η χρυσή ψευδαίσθηση της Ουκρανίας καταρρέει. Ένα δίκτυο πολεμικής μαφίας με αμέτρητους δεσμούς με τον πρόεδρο Ζελένσκι έχει αποκαλυφθεί. Ο υπουργός Ενέργειας έχει ήδη παραιτηθεί και ο βασικός ύποπτος έχει διαφύγει από τη χώρα.

Αυτό είναι το χάος μέσα στο οποίο η ευρωπαϊκή ελίτ των Βρυξελλών θέλει να ρίξει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, εκεί όπου ό,τι δεν ανατινάζεται στα μέτωπα του πολέμου καταλήγει στις τσέπες της πολεμικής μαφίας. Παράνοια.

Σας ευχαριστούμε, αλλά εμείς δεν θέλουμε να έχουμε καμία συμμετοχή σε αυτό. Δεν θα στείλουμε τα χρήματα του ουγγρικού λαού στην Ουκρανία. Μπορούν να αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα στη χώρα μας: μόνο αυτή την εβδομάδα διπλασιάσαμε τα επιδόματα των ανάδοχων γονέων και εγκρίναμε τη δέκατη τέταρτη σύνταξη.

Όπως και να ’χει, μετά απ’ όλα αυτά, δεν πρόκειται να υποκύψουμε στις οικονομικές απαιτήσεις και τους εκβιασμούς του Ουκρανού προέδρου. Έφτασε η ώρα να καταλάβουν επιτέλους οι Βρυξέλλες πού πραγματικά πηγαίνουν τα χρήματά τους».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας
Ειδήσεις

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών
Πολιτική

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη
Ειδήσεις

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:53

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Αναμένεται ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής 

Ναυτιλία
26/05/2026 - 17:48

D-Marin: Θέτει νέα πρότυπα με την αναβάθμιση ύψους €8.5 εκατ. της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα

Πολιτική
26/05/2026 - 17:41

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 17:35

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 17:33

ΧΑ: Ανθεκτικό παρά το γεωπολιτικό σοκ – ΓΔ σε ανοδική τροχιά με οδηγό τη ΔΕΗ

Πολιτική
26/05/2026 - 17:25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Εργασιακά
26/05/2026 - 17:20

Κεραμέως: Ο μισθός σου να εξαρτάται από τη δουλειά σου, όχι από το φύλο σου

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:19

METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις €250 εκατ. το 2026–2029 - Η πορεία του 2025

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:09

ΥΠΑΝ κατά Παντελιάδη: Στα ύψη η κόντρα για τιμές, πλαφόν κέρδους και πληθωρισμό

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:07

ΕΣΗΕΑ: Διοργανώνει ημερίδα για την αντιμετώπιση των slapps

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 16:57

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 16:57

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
26/05/2026 - 16:49

ΥΠΑΑΤ: Περισσότεροι από 149 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο από 19 έως 25 Μαΐου

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:42

Η Navios επιστρέφει στα VLCC με επένδυση μισού δισ. δολαρίων

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
26/05/2026 - 16:40

ICAP CRIF: Εντείνεται το ενδιαφέρον των τραπεζών για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:40

«Μπλόκο» στο διαγωνισμό για τις «έξυπνες» κάμερες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:33

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά

Πολιτική
26/05/2026 - 16:26

Χρηστίδης: Απαιτείται άμεση ενημέρωση για την οσμή αερίου στην Αττική – Ερώτηση στη Βουλή

Ακίνητα
26/05/2026 - 16:25

Υπερταμείο: Εκκίνηση διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή Λουτρών Θερμοπυλών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:19

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:19

Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν: Ασφαλές το πλήρωμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα

Οικονομία
26/05/2026 - 16:07

Επιδόματα diesel και παιδιού: Ποιοι δικαιούνται τα 150 ευρώ (πίνακας)

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:05

Γκιλφόιλ από Αλεξανδρούπολη: Κρίσιμος κόμβος για ΝΑΤΟ και ΗΠΑ

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:03

Με 5.800 πλοία οι Έλληνες κυριαρχούν στις θάλασσες του κόσμου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:59

Στη Βουλή το νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε άσυλο, σύνορα και επιστροφές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:43

Reuters: Μασκ εναντίον Πενταγώνου - Σημείο τριβής το κόστος του Starlink στον πόλεμο του Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:30

Βέλγιο: 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο

Πολιτική
26/05/2026 - 15:29

Καρυστιανού: «Όχι άλλα Τέμπη» – Κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/05/2026 - 15:22

Έτσι ξαφνικά ένας υπερτυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ από την Allwyn – Ο Φώτης Α. από την Κοζάνη ήταν ο μεγάλος νικητής του Instant Win

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ