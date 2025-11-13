Όρμπαν επιτίθεται στην ΕΕ: Τα χρήματα των φορολογουμένων, καταλήγουν στην πολεμική μαφία του Ζελένσκι

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν με ανάρτηση του στο Χ εξαπολύει νέα επίθεση στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι αποκαλώντας τον διεφθαρμένο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέροντας ότι σπαταλά τα χρήματα των φορολογουμένων προκειμένου να στείλει βοήθεια σε ένα διεφθαρμένο κράτος όπως η Ουκρανία.

Ο Ορμπάν καταγγέλλει ότι στην Ουκρανία έχει αποκαλυφθεί δίκτυο διαφθοράς με δεσμούς με τον πρόεδρο Ζελένσκι, μετά την παραίτηση του υπουργού Ενέργειας και τη διαφυγή βασικού υπόπτου. Συνεχίζοντας την επίθεσή του, αναφέρει: «Αυτό είναι το χάος μέσα στο οποίο η ελίτ των Βρυξελλών θέλει να ρίξει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, όπου ό,τι δεν καταστρέφεται στο μέτωπο, καταλήγει στις τσέπες της πολεμικής μαφίας. Παράνοια».

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Ούγγρου πρωθυπουργού ανααφέρει:

«Η χρυσή ψευδαίσθηση της Ουκρανίας καταρρέει. Ένα δίκτυο πολεμικής μαφίας με αμέτρητους δεσμούς με τον πρόεδρο Ζελένσκι έχει αποκαλυφθεί. Ο υπουργός Ενέργειας έχει ήδη παραιτηθεί και ο βασικός ύποπτος έχει διαφύγει από τη χώρα.

Αυτό είναι το χάος μέσα στο οποίο η ευρωπαϊκή ελίτ των Βρυξελλών θέλει να ρίξει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, εκεί όπου ό,τι δεν ανατινάζεται στα μέτωπα του πολέμου καταλήγει στις τσέπες της πολεμικής μαφίας. Παράνοια.

Σας ευχαριστούμε, αλλά εμείς δεν θέλουμε να έχουμε καμία συμμετοχή σε αυτό. Δεν θα στείλουμε τα χρήματα του ουγγρικού λαού στην Ουκρανία. Μπορούν να αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα στη χώρα μας: μόνο αυτή την εβδομάδα διπλασιάσαμε τα επιδόματα των ανάδοχων γονέων και εγκρίναμε τη δέκατη τέταρτη σύνταξη.

Όπως και να ’χει, μετά απ’ όλα αυτά, δεν πρόκειται να υποκύψουμε στις οικονομικές απαιτήσεις και τους εκβιασμούς του Ουκρανού προέδρου. Έφτασε η ώρα να καταλάβουν επιτέλους οι Βρυξέλλες πού πραγματικά πηγαίνουν τα χρήματά τους».