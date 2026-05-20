Φον Ντερ Λάιεν: Προσωρινή συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τους δασμούς, με «ρήτρα ασφαλείας» απέναντι στον Τραμπ
11:16 - 20 Μάι 2026

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών για την εφαρμογή της εμπορικής συνεννόησης ΕΕ–ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ανοίγει ο δρόμος για πιο σταθερές και προβλέψιμες διατλαντικές εμπορικές σχέσεις.

Σε ανάρτησή της, η επικεφαλής της Κομισιόν σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι της Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ολοκληρωθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Όπως ανέφερε, στόχος είναι ένα «ισορροπημένο και αμοιβαία επωφελές» εμπορικό πλαίσιο μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Η προσωρινή συμφωνία επετεύχθη ανάμεσα σε εκπροσώπους των κρατών-μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορά την εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΗΠΑ–ΕΕ για τη μείωση εμπορικών δασμών. Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν τη σταδιακή άρση δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και ευκολότερη πρόσβαση αμερικανικών αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, η συμφωνία συνοδεύεται από μηχανισμό διασφάλισης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να επαναφέρει δασμολογικά μέτρα σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, χαρακτήρισε τη διαδικασία δύσκολη αλλά αναγκαία, σημειώνοντας ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα παρακολουθείται στενά έως το 2029, με πρόβλεψη ενεργοποίησης «φρένου ασφαλείας» εάν διαπιστωθούν αρνητικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Η εμπορική συμφωνία είχε επιτευχθεί το 2025 μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προβλέποντας ανώτατο δασμό 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου αυτοκινήτου. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει κατηγορήσει έκτοτε την ΕΕ για καθυστερήσεις στην εφαρμογή της συμφωνίας, προειδοποιώντας ακόμη και με αύξηση των δασμών στο 25% εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Η συμφωνία αναμένεται πλέον να λάβει την τελική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη, ώστε να τεθεί επισήμως σε ισχύ το αργότερο έως τις 4 Ιουλίου.

{https://x.com/vonderleyen/status/2056958314043379934}

