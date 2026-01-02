Ουκρανία: Πάνω από 3.000 ανήλικοι απομακρύνονται καθώς προελαύνουν οι ρωσικές δυνάμεις

Οι ουκρανικές αρχές προχωρούν σε υποχρεωτική εκκένωση οικογενειών με παιδιά από περιοχές κοντά στο μέτωπο, καθώς η στρατιωτική πίεση των ρωσικών δυνάμεων εντείνεται.

Συγκεκριμένα, περισσότερα από 3.000 παιδιά μαζί με τους γονείς τους καλούνται να απομακρυνθούν από περίπου 44 πόλεις και χωριά στις επαρχίες Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ, περιοχές που το τελευταίο διάστημα βρίσκονται στο επίκεντρο των συγκρούσεων. Η απόφαση ελήφθη λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας και της προέλασης των ρωσικών στρατευμάτων προς κατοικημένες ζώνες.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, Ολέξι Κουλέμπα, ο οποίος τόνισε ότι το μέτρο κρίνεται αναγκαίο για την προστασία των ανηλίκων και των οικογενειών τους. «Υπό τις παρούσες συνθήκες, η παραμονή παιδιών σε περιοχές πρώτης γραμμής εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλειά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εκκενώσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο των ουκρανικών αρχών για την αποσυμφόρηση των μετωπικών περιοχών, την ώρα που οι μάχες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και οι τοπικές υποδομές δοκιμάζονται σκληρά από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες.