Κραν Μοντανά: Παραδοχή από τον δήμαρχο - Καμία επιθεώρηση στο μπαρ επί πέντε χρόνια

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την εποπτεία του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά εγείρονται μετά τις δηλώσεις του δημάρχου της περιοχής, Νικολά Φερό, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στο κατάστημα από το 2020 έως το 2025. Η τοποθέτησή του έγινε σε συνέντευξη Τύπου στο χιονοδρομικό κέντρο των ελβετικών Άλπεων, πέντε ημέρες μετά το πολύνεκρο περιστατικό.

«Δεν έγιναν έλεγχοι την περίοδο αυτή και λυπούμαστε βαθύτατα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ωστόσο ότι κατά τον τελευταίο έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί, το αφρώδες υλικό ηχομόνωσης είχε εγκριθεί. Όπως είπε, εναπόκειται πλέον στη Δικαιοσύνη να αποφασίσει εάν το δημοτικό συμβούλιο θα βρεθεί στο επίκεντρο της ποινικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το BBC, ο δήμαρχος αποκάλυψε επίσης ότι στο μπαρ δεν υπήρχε σύστημα πυρασφάλειας και εντοπίστηκε μόνο ένας πυροσβεστήρας. Υπενθύμισε ότι το Le Constellation ανεγέρθηκε το 1977 και ότι το 2015 εγκρίθηκε αίτημα του ιδιοκτήτη για επέκταση του χώρου με σκεπαστή εξωτερική βεράντα. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι επιθεωρητές περιορίστηκαν στον έλεγχο της νέας κατασκευής, χωρίς να εξετάσουν τις αλλαγές στο εσωτερικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο υλικό ηχομόνωσης της οροφής, το οποίο –όπως δήλωσε ο κ. Φερό– δεν έχει ποτέ ελεγχθεί ως προς την πυρασφάλεια, καθώς «η νομοθεσία δεν προβλέπει έλεγχο των υλικών αυτών». Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ιδιοκτήτες είχαν ζητήσει παράταση ωραρίου λειτουργίας, χωρίς ωστόσο να εξετάσουν αν τα πάνελ αφρού ήταν πυράντοχα, τα οποία σε ερασιτεχνικά βίντεο φαίνονται να καίγονται με ταχύτητα.

«Η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ανήκει στους διαχειριστές του καταστήματος», υπογράμμισε, επιβεβαιώνοντας ότι οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές έχουν θέσει υπό ποινική διερεύνηση τους Γάλλους ιδιοκτήτες Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη εξ αμελείας, καθώς και εμπρησμό εξ αμελείας.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος εξέφρασε τη λύπη του προς τις οικογένειες των θυμάτων, δηλώνοντας ότι ο δήμος θα αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Χαρακτήρισε «αυτονόητη» την ανάγκη καθολικής απαγόρευσης βεγγαλικών σε κλειστούς χώρους και αποκάλυψε ότι στην περιοχή μόλις πέντε άτομα είναι επιφορτισμένα με έως και 10.000 ελέγχους σε κτίρια, εστιατόρια και ξενοδοχεία.