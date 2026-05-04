Ρούντι Τζουλιάνι: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης

Σε «κρίσιμη αλλά σταθερή» κατάσταση νοσηλεύεται ο πρώην δήμαρχος της Νέα Υόρκη, Ρούντι Τζουλιάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του.

Όπως ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ο εκπρόσωπός του, Τεντ Γκούντμαν, ο Τζουλιάνι χαρακτηρίζεται ως άνθρωπος που έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες με επιμονή και συνεχίζει να δίνει μάχη με την ίδια αποφασιστικότητα. Ωστόσο, δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ούτε για το πότε εισήχθη.

Ο Τζουλιάνι έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τις διώξεις κατά της μαφίας στη Νέα Υόρκη και απέσπασε θετικά σχόλια για τη διαχείριση της κρίσης μετά τις επιθέσεις της Επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Παρά τη δημοφιλία του, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις εσωκομματικές διαδικασίες του 2008.

Αργότερα, ως προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε στο επίκεντρο νομικών εξελίξεων, καθώς το 2023 καταδικάστηκε να καταβάλει 148 εκατομμύρια δολάρια για αποζημιώσεις και τόκους σε υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης, μετά από ισχυρισμούς περί νοθείας στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Επιπλέον, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες αμφισβήτησης του εκλογικού αποτελέσματος εκείνης της χρονιάς, κατά την οποία επικράτησε ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.