Ελβετία: Αποζημίωση 55.000 ευρώ στα θύματα της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά

Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα καταβάλει εφάπαξ 50.000 ελβετικά φράγκα (περίπου 55.000 ευρώ) σε βαριά τραυματισμένους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων της πυρκαγιάς που σημειώθηκε σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά. Η τραγωδία κόστισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100.

Η «συνεισφορά αλληλεγγύης», όπως την ονομάζει το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας, στοχεύει στην άμεση οικονομική στήριξη των θυμάτων και εκφράζει τη συμπόνοια της χώρας προς τις οικογένειες που επλήγησαν.

Η πληρωμή θα αφορά τόσο τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους όσο και όσους νοσηλεύτηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, 116 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν έφηβοι και πολλοί ήταν αλλοδαποί, κυρίως από Γαλλία και Ιταλία.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα ξεκινήσει κύκλους διαπραγματεύσεων για να διευκολύνει την επίτευξη εξωδικαστικών συμβιβασμών μεταξύ θυμάτων, ασφαλιστικών εταιρειών και αρχών, αποφεύγοντας ενδεχομένως μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες. Στόχος είναι να διατεθούν έως 20 εκατομμύρια φράγκα σε αυτούς τους διακανονισμούς.

Επιπλέον, η κυβέρνηση προγραμματίζει να διαθέσει 8,5 εκατ. φράγκα στα επηρεαζόμενα καντόνια για την κάλυψη έκτακτων εξόδων και ελπίζει ότι το κοινοβούλιο θα επισπεύσει τη σχετική νομοθεσία για τη στήριξη των θυμάτων.