ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελβετία: Αποζημίωση 55.000 ευρώ στα θύματα της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά
Ειδήσεις
15:21 - 25 Φεβ 2026

Ελβετία: Αποζημίωση 55.000 ευρώ στα θύματα της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα καταβάλει εφάπαξ 50.000 ελβετικά φράγκα (περίπου 55.000 ευρώ) σε βαριά τραυματισμένους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων της πυρκαγιάς που σημειώθηκε σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά. Η τραγωδία κόστισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100.

Η «συνεισφορά αλληλεγγύης», όπως την ονομάζει το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας, στοχεύει στην άμεση οικονομική στήριξη των θυμάτων και εκφράζει τη συμπόνοια της χώρας προς τις οικογένειες που επλήγησαν.

Η πληρωμή θα αφορά τόσο τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους όσο και όσους νοσηλεύτηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, 116 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν έφηβοι και πολλοί ήταν αλλοδαποί, κυρίως από Γαλλία και Ιταλία.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα ξεκινήσει κύκλους διαπραγματεύσεων για να διευκολύνει την επίτευξη εξωδικαστικών συμβιβασμών μεταξύ θυμάτων, ασφαλιστικών εταιρειών και αρχών, αποφεύγοντας ενδεχομένως μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες. Στόχος είναι να διατεθούν έως 20 εκατομμύρια φράγκα σε αυτούς τους διακανονισμούς.

Επιπλέον, η κυβέρνηση προγραμματίζει να διαθέσει 8,5 εκατ. φράγκα στα επηρεαζόμενα καντόνια για την κάλυψη έκτακτων εξόδων και ελπίζει ότι το κοινοβούλιο θα επισπεύσει τη σχετική νομοθεσία για τη στήριξη των θυμάτων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέλαβε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου
Ειδήσεις

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέλαβε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Nέα ελπίδα για αποζημιώσεις σε θύματα ναζιστικών εγκλημάτων
Ειδήσεις

Nέα ελπίδα για αποζημιώσεις σε θύματα ναζιστικών εγκλημάτων

Πυρκαγιά στη Μαλαισία: Έγιναν στάχτη 1.000 πλωτές κατοικίες – Χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν
Ειδήσεις

Πυρκαγιά στη Μαλαισία: Έγιναν στάχτη 1.000 πλωτές κατοικίες – Χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν

Τέμπη: Πρώτη απόφαση για αποζημίωση από το Δημόσιο – 400.000 ευρώ σε συγγενείς θύματος
Ειδήσεις

Τέμπη: Πρώτη απόφαση για αποζημίωση από το Δημόσιο – 400.000 ευρώ σε συγγενείς θύματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 23:22

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά με ώθηση από την Nvidia παρά την άνοδο στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 22:40

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
01/06/2026 - 22:00

Μητσοτάκης στα Ποσειδώνια: Η ναυτιλία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής και γεωπολιτικής στρατηγικής της χώρας

Πολιτική
01/06/2026 - 21:33

Τσουκαλάς: Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ