Όπως αναφέρει, μία πρώην χωματερή μετατρέπεται στον μεγαλύτερο «πνεύμονα» πρασίνου της πόλης και ο «νέος Ελαιώνας» ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους πολίτες.
Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Δημάρχου:
«Από τις μακέτες, στα έργα!
Μια πρώην χωματερή μετατρέπεται, ύστερα από σκληρή δουλειά, στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας!
Ο νέος Ελαιώνας ετοιμάζεται για να μας υποδεχθεί όλους!
Εκατοντάδες δέντρα, γήπεδα, χώροι για σκύλους, μια νέα λεωφόρος και θέα που φτάνει μέχρι τον Παρθενώνα!
Η Αθήνα αλλάζει ΤΩΡΑ!»
Δούκας: Ο «νέος» Ελαιώνας ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους Αθηναίους
Όπως αναφέρει, μία πρώην χωματερή μετατρέπεται στον μεγαλύτερο «πνεύμονα» πρασίνου της πόλης και ο «νέος Ελαιώνας» ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους πολίτες.