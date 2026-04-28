Δούκας: Ο «νέος» Ελαιώνας ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους Αθηναίους

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίασε τις εργασίες για το νέο πάρκο 25 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, τον νέο πνεύμονα πρασίνου της πόλης.

Όπως αναφέρει, μία πρώην χωματερή μετατρέπεται στον μεγαλύτερο «πνεύμονα» πρασίνου της πόλης και ο «νέος Ελαιώνας» ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους πολίτες.



Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Δημάρχου:



«Από τις μακέτες, στα έργα!



Μια πρώην χωματερή μετατρέπεται, ύστερα από σκληρή δουλειά, στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας!



Ο νέος Ελαιώνας ετοιμάζεται για να μας υποδεχθεί όλους!



Εκατοντάδες δέντρα, γήπεδα, χώροι για σκύλους, μια νέα λεωφόρος και θέα που φτάνει μέχρι τον Παρθενώνα!



Η Αθήνα αλλάζει ΤΩΡΑ!»