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Νεκρός ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών, σύμφωνα με το Ισραήλ
Ειδήσεις
13:17 - 18 Μαρ 2026

Νεκρός ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών, σύμφωνα με το Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ανακοίνωσε την Τετάρτη 18/3 ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τον υπουργό Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαΐλ Χατίμπ. Σύμφωνα με τον Κατς, «σημαντικές εκπλήξεις αναμένονται κατά τη διάρκεια της ημέρας σε όλα τα μέτωπα», χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η δολοφονία του Χατίμπ έρχεται μετά την εξόντωση από το Ισραήλ του κορυφαίου Ιρανού αξιωματούχου ασφαλείας Αλί Λαριτζανί και του επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε επιβάλει κυρώσεις στον Χατίμπ το 2022, κατηγορώντας τον ότι το Υπουργείο Πληροφοριών «εμπλέκεται σε κυβερνοεπιθέσεις κατά των ΗΠΑ και των συμμάχων τους». Ο Χατίμπ «διευθύνει πολλά δίκτυα απειλών στον κυβερνοχώρο που συμμετέχουν σε κυβερνοκατασκοπεία και επιθέσεις ransomware για την υποστήριξη των πολιτικών στόχων του Ιράν», αναφέρεται στις ανακοινώσεις των ΗΠΑ εκείνη την περίοδο.

Το Υπουργείο Οικονομικών χαρακτήρισε επίσης το Υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν ως «μία από τις κύριες υπηρεσίες ασφαλείας της ιρανικής κυβέρνησης», υπεύθυνη για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, υπό την ηγεσία του Χατίμπ, το Υπουργείο Πληροφοριών είχε καταστείλει ακτιβιστές υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών, δημοσιογράφους, σκηνοθέτες και μέλη θρησκευτικών μειονοτικών ομάδων. Επιπλέον, «διώχθηκαν επιθετικά άτομα που κατήγγειλαν παραβιάσεις δικαιωμάτων στο Ιράν, μαζί με τις οικογένειές τους, ενώ κρατούμενοι υπέστησαν βασανιστήρια σε μυστικά κέντρα κράτησης», σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ΗΠΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 13:18
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