Νεκρός άνδρας στον Άγιο Δημήτριο - Εξετάζονται από την ΕΛΑΣ τα οπαδικά κίνητρα

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του, ο οποίος - σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας - οφείλεται σε επίθεση με μαχαίρι.

Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο η βίαιη αυτή ενέργεια να έχει διαπραχθεί σε διαφορετικό σημείο από εκεί όπου εντοπίστηκε η σορός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα είναι αλλοδαπός και φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή της καρδιάς.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο η επίθεση να σχετίζεται με οπαδικές διαφορές.