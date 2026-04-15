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Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: 9 νεκρoί, οι 8 ανήλικοι - Επικρίσεις από την αντιπολίτευση
Ειδήσεις
18:08 - 15 Απρ 2026

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: 9 νεκρoί, οι 8 ανήλικοι - Επικρίσεις από την αντιπολίτευση

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ακόμη αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα 15/4 στην Τουρκία, καθώς ένοπλη επίθεση σε σχολικό συγκρότημα στην επαρχία Καχραμανμαράς. Τα νεότερα στοιχεία κάνουν λόγο για 9 νεκρούς, εκ των οποίων οι 8 ανήλικοι και 13 τραυματίες, 6 εκ των οποίων πολύ σοβαρά. Συνελήφθη ο πρώην αστυνομικός διευθυντής της πόλης και πατέρας του δράστη. 

Η επίθεση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε γυμνάσιο της περιοχής, όταν ο δράστης εισέβαλε στις εγκαταστάσεις του σχολείου και άνοιξε πυρ σε χώρους όπου βρίσκονταν μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε διάστημα 48 ωρών στην ίδια ευρύτερη περιοχή.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, προχώρησε σε νέα ενημέρωση για την τραγωδία που σημειώθηκε σε σχολικό συγκρότημα στο Καραμάνμαρας, στα νοτιοανατολικά της χώρας, επιβεβαιώνοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων έχει αυξηθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πέντε ακόμη μαθητές υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των νεκρών στους εννέα. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται ο δράστης της επίθεσης, επτά μαθητές και ένας καθηγητής.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, Μουκερέμ Ουνλούερ, ανέφερε ότι παραμένει αδιευκρίνιστο εάν ο μαθητής που προκάλεσε το μακελειό αυτοπυροβολήθηκε σκόπιμα ή τραυματίστηκε μέσα στο χάος που ακολούθησε, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις περί αυτοκτονίας.

Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης ήταν μαθητής της όγδοης τάξης και κατά τη διάρκεια της επίθεσης κατάφερε να εισέλθει σε δύο αίθουσες διδασκαλίας, πυροβολώντας μέσα σε σχολικό χώρο.

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καραμάνμαρας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, η οποία έχει ανατεθεί σε τρεις αναπληρωτές επικεφαλής εισαγγελείς και τέσσερις εισαγγελείς, στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης των συνθηκών της επίθεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhtone7zid7l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σφοδρή κριτική του CHP κατά της κυβέρνησης για το μακελειό σε σχολείο

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση για σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια των σχολείων, μετά τη φονική επίθεση στο Καραμάνμαρας.

Ο Οζέλ επιρρίπτει ευθύνες στην πολιτεία για την αδυναμία προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών, τονίζοντας ότι αγνοήθηκαν προειδοποιητικά σημάδια και δεν ελήφθησαν μέτρα πρόληψης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εστίασε στις ευθύνες της πολιτείας για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια που αγνοήθηκαν. «Δεν εισακούστηκαν οι κραυγές, δεν ελήφθησαν μέτρα».

Στην εκτενή του δήλωση, ο Οζέλ συνέδεσε την επίθεση στο Καχραμάνμαράς με προηγούμενα περιστατικά, τονίζοντας ότι το πρόβλημα έχει λάβει συστημικές διαστάσεις. «Πρώτα στην Κωνσταντινούπολη χάσαμε τη δασκάλα μας Φατμά από επίθεση μαθητή της. Χθες στη Σανλιούρφα 16 συμπολίτες μας τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο. Σήμερα, με τα νέα από το Καχραμάνμαράς, μια ακόμη φωτιά λάβωσε τις καρδιές μας. Η δασκάλα Φατμά, όταν ήταν εν ζωή, φώναζε "δεν έχουμε ασφάλεια στα σχολεία". Δυστυχώς, αυτή η κραυγή δεν εισακούστηκε. Δεν ελήφθη κανένα αποτελεσματικό μέτρο ούτε αναπτύχθηκε αποτρεπτικός μηχανισμός».

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Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 18:09
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