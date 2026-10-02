Ριάντ: Στο τραπέζι μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι – Πάνω από 100.000 στρατιώτες

Σχέδια για στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των Χούθι στην Υεμένη επεξεργάζεται η Σαουδική Αραβία, με το Ριάντ να εξετάζει διαφορετικά σενάρια, από μια περιορισμένη επιχείρηση στην περιοχή των στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ έως μια ευρύτερη επίθεση σε πολλαπλά μέτωπα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους από χώρες του Κόλπου, την Υεμένη και τη Δύση που επικαλείται το Reuters, η επιχείρηση ενδέχεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν συγκεκριμένη ημερομηνία, με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται από την επόμενη εβδομάδα έως και την περίοδο μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου.

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθούν από δυνάμεις της Υεμένης υπό την εποπτεία του Ριάντ, με τη στήριξη σαουδαραβικών αεροπορικών επιδρομών. Ανάλογα με την έκταση της επιχείρησης, θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν περισσότεροι από 100.000 Υεμενίτες στρατιώτες, σύμφωνα με τις πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές προετοιμασίες.

Τα δύο σενάρια

Βασικός στόχος της σχεδιαζόμενης επιχείρησης φέρεται να είναι η ανατροπή των πρόσφατων εδαφικών κερδών των Χούθι και η ανάκτηση του ελέγχου στην περιοχή των στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ, τα οποία αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Ριάντ εξετάζει, σύμφωνα με αξιωματούχους του Κόλπου και της Υεμένης, δύο βασικές επιλογές. Η πρώτη αφορά μια περιορισμένη επιχείρηση γύρω από τα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Η δεύτερη προβλέπει ευρύτερη επίθεση, με συντονισμένες επιχειρήσεις σε περισσότερα μέτωπα, μεταξύ άλλων στις επαρχίες Αλ Μπάιντα, Μαρίμπ, Ταΐζ και Αλ Τζαουφ.

Το Μπαμπ ελ Μαντέμπ αποτελεί τη νότια είσοδο-έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας και έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους μεταξύ Μεσογείου και Ασίας. Η στρατηγική σημασία του έχει ενισχυθεί περαιτέρω λόγω της αναταραχής γύρω από τα στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δυτικούς διπλωμάτες και αξιωματούχο του Κόλπου που επικαλείται το Reuters, το Ριάντ θεωρεί ότι η διατήρηση του ελέγχου του Μπαμπ ελ Μαντέμπ από τους Χούθι περιορίζει τα περιθώρια για νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της οργάνωσης.

Η αμερικανική υποστήριξη

Οι ΗΠΑ παρέχουν ήδη στη Σαουδική Αραβία πληροφορίες και στρατιωτική συμβουλευτική υποστήριξη, μεταξύ άλλων στοιχεία που αφορούν τον εντοπισμό στόχων, για την υποστήριξη των σαουδαραβικών αεροπορικών επιχειρήσεων στην Υεμένη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αναμένεται άμεση συμμετοχή των συμμάχων του Ριάντ στις πολεμικές επιχειρήσεις. Το Reuters έχει μεταδώσει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει προηγουμένως αιτήματα του ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, για άμεση αμερικανική στρατιωτική συνδρομή, όπως η πραγματοποίηση αεροπορικών πληγμάτων.

Παράλληλα, χώρες της περιοχής και ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν κυρίως αμυντική στρατιωτική βοήθεια στο Ριάντ.

Πακιστάν και Τουρκία

Η Σαουδική Αραβία έχει ενισχύσει τη συνεργασία της με το Πακιστάν και την Τουρκία, με τις τρεις χώρες να έχουν υπογράψει τον περασμένο μήνα κοινή αμυντική συμφωνία.

Σύμφωνα με Πακιστανούς και περιφερειακούς αξιωματούχους, το Πακιστάν απέστειλε τον περασμένο μήνα τέσσερα μεταγωγικά αεροσκάφη στο Άντεν, μεταφέροντας εξοπλισμό όπως συστήματα αεράμυνας, ελαφρύ πυροβολικό, drones και συστήματα αντιμετώπισης drones.

Πακιστανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι φέρεται επίσης να βρίσκονται στην Υεμένη μαζί με Σαουδάραβες ομολόγους τους, υποστηρίζοντας τις δυνάμεις της Υεμένης. Τουρκικά drones που είχαν αγοραστεί από τη Σαουδική Αραβία πριν από την τρέχουσα κλιμάκωση έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί πάνω από την Υεμένη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το Πακιστάν έχει αναπτύξει, παράλληλα, μεταξύ 30.000 και 40.000 στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με Πακιστανό αξιωματούχο. Η αποστολή τους αφορά την προστασία των συνόρων του βασιλείου και την αντιμετώπιση απειλών από drones και πυραύλους. Το Ισλαμαμπάντ, ωστόσο, δεν έχει αποφασίσει να στείλει στρατεύματα στην Υεμένη για άμεση συμμετοχή στις μάχες.

Η Γαλλία έχει επίσης ανακοινώσει ότι θα αποστείλει αμυντικά συστήματα και στρατιωτικό προσωπικό στη Σαουδική Αραβία, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της πόλης-λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το δύσκολο στοίχημα των χερσαίων δυνάμεων

Η αποτελεσματικότητα μιας ενδεχόμενης χερσαίας επιχείρησης θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις διαφορετικές δυνάμεις της Υεμένης που θα κληθούν να την υλοποιήσουν.

Πρόκειται για ένα μωσαϊκό ένοπλων ομάδων που έχουν υποστηριχθεί στο παρελθόν από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά παραμένουν σε σημαντικό βαθμό κατακερματισμένες.

Ο αναλυτής για την Υεμένη Μοχάμεντ Αλ Μπάσα δήλωσε στο Reuters ότι αρκετές από τις δυνάμεις που αντιτίθενται στους Χούθι δεν είναι επαρκώς οργανωμένες ή προετοιμασμένες για μια παρατεταμένη επιχείρηση εναντίον μιας πιο συγκροτημένης στρατιωτικής δύναμης.

Την ίδια ώρα, το Ριάντ καλείται να υπολογίσει τον κίνδυνο αντιποίνων από τους Χούθι, ιδιαίτερα εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και άλλων κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία.

Η νέα κλιμάκωση σηματοδοτεί σημαντική επιδείνωση της κατάστασης στην Υεμένη, μετά τη σχετική αποκλιμάκωση που ακολούθησε την εκεχειρία του 2022. Παράλληλα, η εξέλιξη αποκτά ευρύτερη σημασία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τη λειτουργία μιας από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.