Βρετανία: Πιέσεις στην επάρκεια ρεύματος – Καταρρέει η αιολική παραγωγή

Περιορισμένα περιθώρια επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες αντιμετωπίζει η Βρετανία, καθώς η παραγωγή από αιολικά πάρκα αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά, την ώρα που η πτώση της θερμοκρασίας ενισχύει τη ζήτηση.

Ο διαχειριστής του βρετανικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, National Energy System Operator (NESO), εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανό έλλειμμα ισχύος 1,9 GW μεταξύ 15:00 και 23:00 ώρα Λονδίνου. Το εκτιμώμενο έλλειμμα είναι υψηλότερο από εκείνο που είχε προβλεφθεί σε προηγούμενη ενημέρωση αργά τη Δευτέρα.

Η προειδοποίηση του NESO αποσκοπεί στην κινητοποίηση πρόσθετης διαθέσιμης ισχύος από τις μονάδες παραγωγής, προκειμένου να διασφαλιστεί το απαιτούμενο περιθώριο ασφαλείας στο σύστημα. Αν εξασφαλιστεί επαρκής πρόσθετη παραγωγή, ο διαχειριστής μπορεί να αποσύρει την προειδοποίηση.

Σημαντική υποχώρηση της αιολικής παραγωγής

Οι προβλέψεις για την αιολική παραγωγή της Τρίτης αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή της αγοράς Elexon, η παραγωγή από αιολικά πάρκα αναμένεται να περιοριστεί στα 2,2 GW στις 18:00. Το επίπεδο αυτό είναι περίπου 40% χαμηλότερο από την πρόβλεψη της προηγούμενης ημέρας και αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο της μέσης αιολικής παραγωγής που έχει καταγραφεί το 2026.

Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η χαμηλότερη θερμοκρασία αυξάνει τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα, οι απότομες μεταβολές στις προβλέψεις για τον άνεμο μπορούν να περιορίσουν γρήγορα τη διαθέσιμη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, αυξάνοντας την ανάγκη αξιοποίησης μονάδων φυσικού αερίου για την κάλυψη της ζήτησης.

Πάνω από 400 λίρες/MWh οι ενδοημερήσιες τιμές

Η ανησυχία για την επάρκεια της προσφοράς έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές της βρετανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ενδοημερήσιες τιμές για παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 19:00 και 20:00 διαμορφώθηκαν πάνω από τις 400 λίρες ανά μεγαβατώρα. Πρόκειται για επίπεδο υψηλότερο κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με την τιμή που είχε διαμορφωθεί στη δημοπρασία της Δευτέρας για την ίδια χρονική περίοδο.

Η άνοδος των τιμών αντανακλά τις αυξημένες ανησυχίες της αγοράς για τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ισχύος καθώς πλησιάζουν οι ώρες υψηλότερης ζήτησης.

Ο NESO αναμένεται να επανεξετάσει την κατάσταση στις 12:00 ώρα Λονδίνου, προκειμένου να αξιολογήσει εάν έχει εξασφαλιστεί επαρκής πρόσθετη ισχύς για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος.