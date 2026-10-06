Γαλλία και Γερμανία ζητούν ακόμη και «λουκέτο» της κινεζικής πρόσβασης στην ενιαία αγορά

Καθώς οι αναταράξεις στις αγορές ομολόγων συνεχίζονται, με τις δημοσιονομικές εξελίξεις στη Γαλλία να προκαλούν ανησυχία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μια ακόμη πρόκληση που θεωρεί απειλή για την οικονομική της υγεία: την Κίνα.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς αναχωρεί αργότερα αυτή την εβδομάδα για το Πεκίνο, έχοντας στις αποσκευές του μια σαφώς πιο σκληρή εντολή από τις χώρες-μέλη της ΕΕ για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές σχέσεις με τον ασιατικό γίγαντα, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Τη Δευτέρα, Γαλλία και Γερμανία τάχθηκαν υπέρ μιας πιο επιθετικής προσέγγισης απέναντι στο Πεκίνο. Σε επιστολή τους προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ ζήτησαν από την Ένωση να αποκτήσει νέες εξουσίες, ώστε να μπορεί να περιορίζει την πρόσβαση τρίτων χωρών στην ενιαία αγορά σε περίπτωση εμπορικού πολέμου.

Παρότι η Κίνα δεν κατονομάζεται στην επιστολή, είναι ο προφανής στόχος.

«Χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο εργαλείο στα χέρια της Επιτροπής, ώστε να μπορεί να αντιδρά αποφασιστικά και συστηματικά», αναφέρεται στην επιστολή, η οποία αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο «ισχυρών μέτρων, έως και άμεσης διακοπής της πρόσβασης στην εσωτερική αγορά, εφόσον χρειαστεί».

Η αλλαγή στάσης της Γερμανίας έχει ιδιαίτερη σημασία. Το Βερολίνο παραδοσιακά εμφανιζόταν επιφυλακτικό απέναντι σε μια μετωπική σύγκρουση με την Κίνα, λόγω της τεράστιας σημασίας της κινεζικής αγοράς για τις γερμανικές εξαγωγές.

Ωστόσο, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με εμπορικό έλλειμμα περίπου 1 δισ. ευρώ την ημέρα έναντι της Κίνας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι κινεζικές εισαγωγές στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 45% την τελευταία πενταετία, την ώρα που οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Κίνα έχουν μειωθεί.

Ένα από τα βασικά αιτήματα των Βρυξελλών είναι να περιορίσει η Κίνα τις εξαγωγές της προς την Ευρώπη — ένα ιδιαίτερα δύσκολο αίτημα για το Πεκίνο.

Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν αποδώσουν, ήδη φουντώνουν οι συζητήσεις για τα μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η ΕΕ. Στο τραπέζι βρίσκονται από τη χρήση νέων εμπορικών εργαλείων και τη στοχευμένη επιβολή μέτρων σε συγκεκριμένους κλάδους, έως και την επέκταση των δασμών στα κινεζικής κατασκευής plug-in υβριδικά αυτοκίνητα.

Η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει από το 2024 δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όμως τα plug-in υβριδικά δεν καλύπτονται από τα συγκεκριμένα μέτρα. Οι πωλήσεις τους στην ευρωπαϊκή αγορά, μάλιστα, έχουν εκτοξευθεί.

Ο Σέφτσοβιτς αναμένεται να ενημερώσει τους πρεσβευτές των κρατών-μελών της ΕΕ για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του κατά την επιστροφή του, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Στη συνέχεια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το ζήτημα της Κίνας στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής.

Παράλληλα, η πολιτική αβεβαιότητα στην Ισπανία ενδέχεται να προσδώσει νέα δυναμική στη συζήτηση. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει προκηρύξει πρόωρες εκλογές και μέχρι σήμερα θεωρείται μία από τις πιο μετριοπαθείς φωνές στους κόλπους της ΕΕ απέναντι στην Κίνα.

Μια πιθανή επικράτηση του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP) θα μπορούσε, συνεπώς, να σηματοδοτήσει νέα στροφή της ευρωπαϊκής πολιτικής προς μια πιο σκληρή γραμμή απέναντι στο Πεκίνο.