Τρίζει η καρέκλα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Ο Τραμπ της δείχνει την έξοδο

Σε πολύ δύσκολη θέση έχει βρεθεί η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μετά τις αποκαλύψεις του αμερικανικού Τύπου, που φαίνεται πως έχουν προκαλέσει εκνευρισμό στο Λευκό Οίκο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Wall Street Journal έχει δημοσιεύσει σειρά ρεπορτάζ για τη συμπεριφορά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ πριν διοριστεί στην πρεσβεία στην Ελλάδα, αλλά και μετά.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η κα. Γκιλφόιλ φέρεται να απείλησε αξιωματούχους σε Ρουμανία και Ελλάδα, να αποδέχθηκε αθέμιτα δώρα και υπηρεσίες και να προσφέρθηκε να αξιοποιήσει τις διασυνδέσεις της στην αμερικανική κυβέρνηση με αντάλλαγμα την πληρωμή μεγάλης οφειλής πιστωτικής κάρτας.

Άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Γκιλφόιλ φέρεται να δήλωσε σε δεξίωση πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ελληνική κυβέρνηση, να προώθησε τα επιχειρηματικά συμφέροντα συγκεκριμένης ελληνικής εταιρείας κατασκευών και ενέργειας και να επέτρεψε σε εκπρόσωπό της να συμμετάσχει σε κλειστές διπλωματικές συναντήσεις.

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δημοσίευμα, η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε από δωρητή και υποστηρικτή του Τραμπ να πληρώσει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων, λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της, υποσχόμενη πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Αυτό το δημοσίευμα έχει ενοχλήσει περισσότερο τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε την Κυριακή (11/10) το Associated Press. Η Γκιλφόιλ δεν έχει απαντήσει δημόσια στις καταγγελίες, ενώ ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει κανένα παράπτωμα, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα έχει εκφράσει έμμεσα τη στήριξή της.

Φαίνεται, όμως, πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο άμεσος πολιτικός προϊστάμενος της Γκιλφόιλ, Μάρκο Ρούμπιο, δεν έχουν πειστεί από τις εξηγήσεις. Έτσι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο υπουργός Εξωτερικών εξετάζουν πολύ σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο να απομακρύνουν την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος αρχικά είχε υπερασπιστεί την πρέσβειρα, απέφυγε στη συνέχεια να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, ωστόσο, μεταφέρουν τη δυσαρέσκειά του, ενώ ο γενικός επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει τις καταγγελίες, χωρίς να είναι σαφές εάν έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα. Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές έχουν, πάντως, ήδη ζητήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Με αφορμή τα παραπάνω, αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Τραμπ μάλλον θα προσπαθήσει να αποφύγει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και θα προτιμήσει να ξεφορτωθεί την Γκιλφόιλ. Από το να έχει συχνά - πυκνά ένα δημοσίευμα με την οσμή σκανδάλου από την Αθήνα, θα προχωρήσει σε αντικατάσταση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Το Associated Press αναμένει εξελίξεις πολύ σύντομα. Μέσα στην εβδομάδα...