Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «εξετάζει» το ενδεχόμενο να αποπέμψει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προσθέτοντας ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με την πρέσβειρά του στην Ελλάδα, μετά τις αποκαλύψεις ότι εκείνη ζήτησε από δωρητή να καλύψει προσωπικά της έξοδα ενόψει της ακρόασης για την επικύρωση του διορισμού της.

Η εφημερίδα The Wall Street Journal δημοσίευσε πρώτη μηνύματα της Γκιλφόιλ, στα οποία ζητούσε από τον Έρικ Ντέτερς, δωρητή του Τραμπ, να μεταφέρει 100.000 δολάρια στον λογαριασμό της στην American Express πέρυσι. «Δεν θα εμφανιστεί πουθενά, αν μεταφέρεις χρήματα απευθείας στην American Express», έγραψε στην εφαρμογή Signal. «Σε παρακαλώ».

Ο Ντέτερς, πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο στο Κεντάκι, είχε προηγουμένως καταβάλει αμοιβές στη Γκιλφόιλ για ομιλίες της. Είχε επίσης πραγματοποιήσει αντίστοιχη πληρωμή 200.000 δολαρίων στον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και 100.000 δολαρίων στον Έρικ Τραμπ. Ωστόσο, αρνήθηκε να πληρώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας της Γκιλφόιλ.

Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διερευνά τώρα εάν η Γκιλφόιλ έλαβε δώρα ή εξυπηρετήσεις από ιδιώτες επιχειρηματίες. Αργότερα, η The Wall Street Journal δημοσίευσε ηχητικό υλικό στο οποίο η διπλωμάτης φέρεται να καυχιέται ότι Έλληνες επιχειρηματικοί μεγιστάνες είχαν πληρώσει την πτήση της προς το Παρίσι, καθώς και τη διαμονή της σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Ερωτηθείς τη Δευτέρα για τις αναφορές σχετικά με ενδεχόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά της Γκιλφόιλ και για το αν θα μπορούσε να την αποπέμψει, ο Τραμπ δήλωσε: «Λοιπόν, το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πέρασαν το Σαββατοκύριακο συζητώντας εάν η Γκιλφόιλ θα πρέπει να παραμείνει στη θέση της ως πρέσβειρα, υπό το φως των καταγγελιών. Ορισμένοι πρότειναν να ζητηθεί από την απεσταλμένη να παραιτηθεί οικειοθελώς από τη θέση της, ώστε να αποφευχθεί η αμηχανία για τον Τραμπ που θα προκαλούσε η αναγκαστική αποπομπή της, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο που γνωρίζει τις σχετικές συζητήσεις.

Εκπρόσωπος της Γκιλφόιλ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Τζέσι Μπινάλ, δικηγόρος της Γκιλφόιλ, είχε δηλώσει προηγουμένως στην The Wall Street Journal ότι η πρέσβειρα αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων που φέρονται να την εμφανίζουν να ζητά από τον Ντέτερς να πληρώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής της κάρτας. Ανέφερε ότι η Γκιλφόιλ είχε αμειφθεί για ομιλίες σε εκδηλώσεις πριν από την υποψηφιότητά της για τη θέση της πρέσβειρας και ότι «της οφειλόταν ένα υπόλοιπο για τα ταξίδια της και για τη στήριξη αυτών των πατριωτικών εκδηλώσεων». Ο Ντέτερς δήλωσε ότι δεν της όφειλε κανένα υπόλοιπο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε να τοποθετηθεί ευθέως επί των καταγγελιών, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. «Δεν γνωρίζω αν είναι αλήθεια ή όχι», είπε στους δημοσιογράφους. «Εσείς, με κάποιον τρόπο, κυκλοφορείτε θεωρώντας ότι επειδή κάποια πηγή σάς είπε κάτι και εσείς το δημοσιεύσατε, αυτό αποτελεί το απόλυτο ευαγγέλιο. Δεν είναι ευαγγέλιο. Για μένα δεν είναι ευαγγέλιο».

Όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε: «Δεν μου αρέσει αυτό», προσθέτοντας ότι δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Η Γκιλφόιλ είχε αρραβωνιαστεί στο παρελθόν τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τον μεγαλύτερο γιο του προέδρου. Ο Ρούμπιο και ο Βανς, από την άλλη πλευρά, θεωρούνται ευρέως πιθανοί υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ στο μέλλον. Η αντιπαράθεση έχει αποσπάσει την προσοχή από τις προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών να διατηρήσουν τις πλειοψηφίες τους στις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν αργότερα φέτος. Μέλη του Κογκρέσου έχουν ήδη δεσμευτεί να διερευνήσουν την υπόθεση.