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Μερτς: Η Γερμανία επιδιώκει να τετραπλασιάσει την υπολογιστική της ικανότητα στη ΤΝ
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12:28 - 20 Οκτ 2026

Μερτς: Η Γερμανία επιδιώκει να τετραπλασιάσει την υπολογιστική της ικανότητα στη ΤΝ

Reporter.gr Newsroom

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Η Γερμανία επενδύει σημαντικά σε τομείς όπως η άμυνα, οι ημιαγωγοί και η τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητά της και την οικονομική της αυτονομία, δήλωσε την Τρίτη ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, απευθύνοντας κάλεσμα στους επενδυτές στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της προσπάθειας προσέλκυσης κεφαλαίων στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για εσάς», δήλωσε ο Μερτς στην εκδήλωση, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι εταιρειών, μεταξύ των οποίων η ενεργειακή εταιρεία Vulcan Energy και η αμυντική εταιρεία Helsing.

Ο Μερτς επιδιώκει να προσελκύσει επενδύσεις από αναδυόμενους κλάδους, καθώς το υψηλό κόστος, η γραφειοκρατία και η υποτονική οικονομική ανάκαμψη επιβαρύνουν την παραδοσιακή βιομηχανική βάση της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πολιτικές της χώρας έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν θετικά αποτελέσματα στην οικονομία, με ισχυρότερη ανάπτυξη, αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων και ενίσχυση της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων.

Ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία «Made for Germany», στο πλαίσιο της οποίας γερμανικές επιχειρήσεις έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν περισσότερα από 800 δισ. ευρώ έως το 2028.

Ο Μερτς υπογράμμισε ότι η περαιτέρω οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να προωθήσει το συντομότερο δυνατό την πρωτοβουλία «EU Inc.», η οποία προβλέπει τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού εταιρικού πλαισίου.

Όπως πρόσθεσε, η Γερμανία επιδιώκει να τετραπλασιάσει την υπολογιστική της ικανότητα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έως το 2030, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητάς της.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Μερτς δήλωσε ότι συμμετέχει προσωπικά στις σχετικές ευρωπαϊκές διεργασίες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης «θα ανοίγει τον δρόμο και δεν θα τον κλείνει προτού καν ξεκινήσει η προσπάθεια».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 12:28
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