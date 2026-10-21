ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Ποιοι «ρίχνουν» εκατομμύρια υπέρ του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Ειδήσεις
18:19 - 21 Οκτ 2026

ΗΠΑ: Ποιοι «ρίχνουν» εκατομμύρια υπέρ του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η επιτροπή πολιτικής δράσης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, διέθεσε 277 εκατ. δολάρια από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου, προκειμένου να ενισχύσει τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους στις ενδιάμεσες εκλογές. Παράλληλα, συγκέντρωσε επιπλέον 25 εκατ. δολάρια μέσω της διαδικασίας άντλησης χρημάτων.  

Μεταξύ των δωρητών που προσέφεραν μεγάλα ποσά, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή, ήταν ο μεγιστάνας των καζίνο Στίβεν Γουίν, ο Στίβεν Σβαρτσμάν της Blackstone και η δισεκατομμυριούχος Νταϊάν Χέντρικς. Από τη σύστασή της, μόλις δύο ημέρες μετά τη νίκη του Τραμπ για δεύτερη προεδρική θητεία, η MAGA έχει συγκεντρώσει συνολικά 449 εκατ. δολάρια, επίδοση πρωτοφανής για πρόεδρο που βρίσκεται ήδη στη δεύτερη θητεία του.

Το ποσό αυτό προστίθεται στα 2,1 δισ. δολάρια που έχουν συγκεντρώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και οι τρεις «σούπερ PAC» που συνδέονται είτε με τον Τραμπ είτε με ηγετικά στελέχη των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Το σύνολο υπερβαίνει κατά πολύ τα 1,3 δισ. δολάρια που έχουν συγκεντρώσει οι αντίστοιχοι μηχανισμοί των Δημοκρατικών. Ωστόσο, μία από τις επιτροπές τους, η «House Majority PAC», δεν έχει ακόμη καταθέσει την έκθεσή της για τις χρηματοδοτήσεις του Σεπτεμβρίου.

Το οικονομικό προβάδισμα των Ρεπουμπλικανών αποτελεί ένα από τα λίγα ευνοϊκά δεδομένα για το κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς κινδυνεύει να χάσει την πλειοψηφία του τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Την ίδια στιγμή, η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων απέναντι στον Τραμπ εντείνεται, με τις ανησυχίες για το αυξημένο κόστος διαβίωσης να παραμένουν στο προσκήνιο.

Από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου, η MAGA δαπάνησε 33,8 εκατ. δολάρια για την άμεση στήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων που διεκδικούν έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Επιπλέον, διοχέτευσε 225 εκατ. δολάρια σε δύο συνδεδεμένες επιτροπές πολιτικής δράσης, τις «No Going Back PAC» και «Safety and Affordability PAC». Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή (FEC), οι δύο αυτές οργανώσεις δαπάνησαν συνολικά 208 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών.

Οι «σούπερ PAC» που συνδέονται με τον Τραμπ έχουν διαθέσει τουλάχιστον 1 εκατ. δολάρια σε καθεμία από οκτώ εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία. Η μεγαλύτερη δαπάνη καταγράφηκε στην αναμέτρηση του Τέξας, όπου ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμς Ταλαρίκο αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό γενικό εισαγγελέα της πολιτείας, Κεν Πάξτον. Για τη συγκεκριμένη εκλογική μάχη δαπανήθηκαν 36 εκατ. δολάρια.

Οι ίδιες ομάδες χρηματοδότησαν επίσης εκστρατείες στη Τζόρτζια και τη Βόρεια Καρολίνα. Εκεί, ο εν ενεργεία γερουσιαστής Τζον Όσοφ και ο πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ, αντίστοιχα, έχουν αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, με αποτέλεσμα οι Ρεπουμπλικανικές οργανώσεις να διακόψουν τις δαπάνες τους στις συγκεκριμένες αναμετρήσεις.

Παράλληλα, οι «σούπερ PAC» έχουν διαθέσει τουλάχιστον 1 εκατ. δολάρια σε 33 εκλογικές περιφέρειες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ανάμεσά τους βρίσκεται η 25η περιφέρεια της Φλόριντα, όπου, σύμφωνα με το Cook Political Report, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν περιθώριο να κερδίσουν μία έδρα σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται ως χαμηλής πιθανότητας νίκης για τους Δημοκρατικούς. Οι δαπάνες στη συγκεκριμένη περιφέρεια ανήλθαν σε 7,9 εκατ. δολάρια.

Οι Δημοκρατικοί θεωρούνται εδώ και καιρό φαβορί για την ανάκτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων, την οποία οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν με οριακή πλειοψηφία. Ιστορικά, το κόμμα του εκάστοτε προέδρου των ΗΠΑ τείνει να χάνει έδρες στη Βουλή στις ενδιάμεσες εκλογές. Για να ανακτήσουν, αντίστοιχα, τον έλεγχο της Γερουσίας, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών. Αν και μέχρι πρότινος αυτός ο στόχος θεωρούνταν δύσκολος, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν πλέον ανταγωνιστικές αναμετρήσεις ακόμη και σε πολιτείες που παραδοσιακά στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να διαθέσει περισσότερα από 400 εκατ. δολάρια για τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να διαβεβαιώσει το κόμμα του ότι θα έχει στη διάθεσή του επαρκείς οικονομικούς πόρους, καθώς το πολιτικό κλίμα γίνεται δυσμενέστερο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχει ήδη δαπανήσει 300 εκατ. δολάρια.

Η MAGA, ωστόσο, καθυστέρησε να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που συγκέντρωσε. Έως τα τέλη Ιουνίου, είχε διαθέσει για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων μόλις το 0,6% των χρημάτων που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Η καθυστέρηση αυτή είχε προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους αξιωματούχους και δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίοι φοβούνταν ότι τα κεφάλαια ενδέχεται τελικά να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, όπως η χρηματοδότηση της προεδρικής βιβλιοθήκης του Τραμπ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βέλη Μακρόν κατά Τραμπ και Νετανιάχου: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν προεκλογική εκστρατεία εις βάρος της Γαλλίας
Ειδήσεις

Βέλη Μακρόν κατά Τραμπ και Νετανιάχου: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν προεκλογική εκστρατεία εις βάρος της Γαλλίας

Ουκρανία: Η Ευρώπη αναζητά «σωσίβιο» 70 δισ. ευρώ από Καναδά και Βρετανία
Ειδήσεις

Ουκρανία: Η Ευρώπη αναζητά «σωσίβιο» 70 δισ. ευρώ από Καναδά και Βρετανία

Ρωσία: Εντός 48ωρου αποπλέει το πρώτο τάνκερ με 40.000 τόνους ντίζελ για τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ρωσία: Εντός 48ωρου αποπλέει το πρώτο τάνκερ με 40.000 τόνους ντίζελ για τις ΗΠΑ

ΗΠΑ: Σε νέο χαμηλό η δημοτικότητά του Τραμπ πριν τις ενδιάμεσες εκλογές
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σε νέο χαμηλό η δημοτικότητά του Τραμπ πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 18:54

Κολωνός: Πώς έγινε η έκρηξη – Τι ερευνούν οι Αρχές και οι φόβοι για ενέδρα

Ειδήσεις
21/10/2026 - 18:47

Πειραιάς: Συναγερμός στο κέντρο της πόλης για ύποπτη βαλίτσα

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 18:36

ΡΑΑΕΥ: Ο Κωνσταντίνος Τσιμάρας εξελέγη επικεφαλής των Διεθνών Σχέσεων του CEER

Ειδήσεις
21/10/2026 - 18:24

Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο πλήττει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών

Ειδήσεις
21/10/2026 - 18:19

ΗΠΑ: Ποιοι «ρίχνουν» εκατομμύρια υπέρ του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Ειδήσεις
21/10/2026 - 18:10

Ιράν: Προειδοποίηση στην Αίγυπτο να μην εμπλακεί στον πόλεμο κατά των Χούθι

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:59

Λιβύη: Ένοπλοι επιχείρησαν να εισβάλουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην Τρίπολη και να επιβάλουν νέο επικεφαλής

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:57

Γαλλία: Αναβάλλεται αγώνας της Ligue 1 ενόψει των νέων κινητοποιήσεων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/10/2026 - 17:54

Liberté, égalité, fraternité

Σχόλια Αγοράς
21/10/2026 - 17:45

Χρηματιστήριο: Ράλι +1,28% και υπέρβαση των 2.640 μονάδων με τραπεζικά καύσιμα

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:44

Βέλη Μακρόν κατά Τραμπ και Νετανιάχου: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν προεκλογική εκστρατεία εις βάρος της Γαλλίας

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:40

Βραζιλία: Στη μία μονάδα το προβάδισμα Μπολσονάρο έναντι του Λούλα σύμφωνα με δημοσκόπηση

Πολιτική
21/10/2026 - 17:38

Παύλος Χρηστίδης και Χριστίνα Σταρακά ζητούν ισότιμη χρηματοδότηση για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:32

Ουκρανία: Η Ευρώπη αναζητά «σωσίβιο» 70 δισ. ευρώ από Καναδά και Βρετανία

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:25

ΕΣΗΕΑ και ΔΟΔ στο πλευρό των Τούρκων συναδέλφων

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:18

Ρωσία: Εντός 48ωρου αποπλέει το πρώτο τάνκερ με 40.000 τόνους ντίζελ για τις ΗΠΑ

Περιβάλλον
21/10/2026 - 17:07

«Καμπανάκι» ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο απειλεί να σαρώσει τον πλανήτη με ακραία ζέστη, πλημμύρες και ξηρασία

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 16:57

eBay: Νέο κύμα απολύσεων, περικοπές στο 9% του προσωπικού

Ομόλογα
21/10/2026 - 16:48

Το γαλλικό χρέος δοκιμάζει τις αγορές, η AI τροφοδοτεί το χρηματιστηριακό ράλι

Ειδήσεις
21/10/2026 - 16:44

Κολωνός: Δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες τραυματίες από έκρηξη μηχανισμού

Χρηματιστήρια
21/10/2026 - 16:42

Wall Street: Ήπια άνοδος με «άλμα» 8% για την SpaceX του Μασκ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 16:37

Τι κρύβεται πίσω από τη σύλληψη Λιόλιου – Τα πρόσωπα, τα χρήματα και οι καταγγελίες που ταράζουν το ελληνικό μπάσκετ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/10/2026 - 16:34

Formula1: Το 18ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Όστιν των ΗΠΑ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 16:32

Reuters: Γιατί οι ισραηλινές εκλογές δεν αναμένεται να αλλάξουν την πολεμική στρατηγική της χώρας

Φορολογία
21/10/2026 - 16:26

Πιτσιλής: Στο 11,4% μειώθηκε το κενό ΦΠΑ μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ειδήσεις
21/10/2026 - 16:04

ΗΠΑ: Σε νέο χαμηλό η δημοτικότητά του Τραμπ πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

Πολιτική
21/10/2026 - 16:04

Δημοσκόπηση GPO: Σφαγή για τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ – Στο 25,2% η ΝΔ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 15:58

Γαλλία: Νέος γύρος κινητοποιήσεων το Σάββατο (24/10) - Γενική απεργία στις 5 Νοεμβρίου

Ειδήσεις
21/10/2026 - 15:52

ΕΕ: «Παράθυρο» για κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το 2035

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 15:48

Εθνική Ασφαλιστική: Χρυσή Διάκριση EcoVadis

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ