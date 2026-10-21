ΗΠΑ: Ποιοι «ρίχνουν» εκατομμύρια υπέρ του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Μεταξύ των δωρητών που προσέφεραν μεγάλα ποσά, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή, ήταν ο μεγιστάνας των καζίνο Στίβεν Γουίν, ο Στίβεν Σβαρτσμάν της Blackstone και η δισεκατομμυριούχος Νταϊάν Χέντρικς. Από τη σύστασή της, μόλις δύο ημέρες μετά τη νίκη του Τραμπ για δεύτερη προεδρική θητεία, η MAGA έχει συγκεντρώσει συνολικά 449 εκατ. δολάρια, επίδοση πρωτοφανής για πρόεδρο που βρίσκεται ήδη στη δεύτερη θητεία του.

Το ποσό αυτό προστίθεται στα 2,1 δισ. δολάρια που έχουν συγκεντρώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και οι τρεις «σούπερ PAC» που συνδέονται είτε με τον Τραμπ είτε με ηγετικά στελέχη των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Το σύνολο υπερβαίνει κατά πολύ τα 1,3 δισ. δολάρια που έχουν συγκεντρώσει οι αντίστοιχοι μηχανισμοί των Δημοκρατικών. Ωστόσο, μία από τις επιτροπές τους, η «House Majority PAC», δεν έχει ακόμη καταθέσει την έκθεσή της για τις χρηματοδοτήσεις του Σεπτεμβρίου.

Το οικονομικό προβάδισμα των Ρεπουμπλικανών αποτελεί ένα από τα λίγα ευνοϊκά δεδομένα για το κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς κινδυνεύει να χάσει την πλειοψηφία του τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Την ίδια στιγμή, η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων απέναντι στον Τραμπ εντείνεται, με τις ανησυχίες για το αυξημένο κόστος διαβίωσης να παραμένουν στο προσκήνιο.

Από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου, η MAGA δαπάνησε 33,8 εκατ. δολάρια για την άμεση στήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων που διεκδικούν έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Επιπλέον, διοχέτευσε 225 εκατ. δολάρια σε δύο συνδεδεμένες επιτροπές πολιτικής δράσης, τις «No Going Back PAC» και «Safety and Affordability PAC». Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή (FEC), οι δύο αυτές οργανώσεις δαπάνησαν συνολικά 208 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών.

Οι «σούπερ PAC» που συνδέονται με τον Τραμπ έχουν διαθέσει τουλάχιστον 1 εκατ. δολάρια σε καθεμία από οκτώ εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία. Η μεγαλύτερη δαπάνη καταγράφηκε στην αναμέτρηση του Τέξας, όπου ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμς Ταλαρίκο αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό γενικό εισαγγελέα της πολιτείας, Κεν Πάξτον. Για τη συγκεκριμένη εκλογική μάχη δαπανήθηκαν 36 εκατ. δολάρια.

Οι ίδιες ομάδες χρηματοδότησαν επίσης εκστρατείες στη Τζόρτζια και τη Βόρεια Καρολίνα. Εκεί, ο εν ενεργεία γερουσιαστής Τζον Όσοφ και ο πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ, αντίστοιχα, έχουν αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, με αποτέλεσμα οι Ρεπουμπλικανικές οργανώσεις να διακόψουν τις δαπάνες τους στις συγκεκριμένες αναμετρήσεις.

Παράλληλα, οι «σούπερ PAC» έχουν διαθέσει τουλάχιστον 1 εκατ. δολάρια σε 33 εκλογικές περιφέρειες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ανάμεσά τους βρίσκεται η 25η περιφέρεια της Φλόριντα, όπου, σύμφωνα με το Cook Political Report, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν περιθώριο να κερδίσουν μία έδρα σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται ως χαμηλής πιθανότητας νίκης για τους Δημοκρατικούς. Οι δαπάνες στη συγκεκριμένη περιφέρεια ανήλθαν σε 7,9 εκατ. δολάρια.

Οι Δημοκρατικοί θεωρούνται εδώ και καιρό φαβορί για την ανάκτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων, την οποία οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν με οριακή πλειοψηφία. Ιστορικά, το κόμμα του εκάστοτε προέδρου των ΗΠΑ τείνει να χάνει έδρες στη Βουλή στις ενδιάμεσες εκλογές. Για να ανακτήσουν, αντίστοιχα, τον έλεγχο της Γερουσίας, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών. Αν και μέχρι πρότινος αυτός ο στόχος θεωρούνταν δύσκολος, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν πλέον ανταγωνιστικές αναμετρήσεις ακόμη και σε πολιτείες που παραδοσιακά στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να διαθέσει περισσότερα από 400 εκατ. δολάρια για τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να διαβεβαιώσει το κόμμα του ότι θα έχει στη διάθεσή του επαρκείς οικονομικούς πόρους, καθώς το πολιτικό κλίμα γίνεται δυσμενέστερο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχει ήδη δαπανήσει 300 εκατ. δολάρια.

Η MAGA, ωστόσο, καθυστέρησε να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που συγκέντρωσε. Έως τα τέλη Ιουνίου, είχε διαθέσει για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων μόλις το 0,6% των χρημάτων που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε. Η καθυστέρηση αυτή είχε προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους αξιωματούχους και δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίοι φοβούνταν ότι τα κεφάλαια ενδέχεται τελικά να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, όπως η χρηματοδότηση της προεδρικής βιβλιοθήκης του Τραμπ.