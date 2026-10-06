ΔΟΕ: Στις 14-15 Οκτωβρίου οι αποφάσεις για την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ και πετρελαίου

Ο ενεργειακός οργανισμός της Δύσης θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να καθορίσει τις λεπτομέρειες της αποδέσμευσης αποθεμάτων ντίζελ, καθώς εντείνεται η σύγχυση στην αγορά σχετικά με το πόσα βαρέλια σχεδιάζουν να διαθέσουν η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και των τιμών-ρεκόρ.

Υπενθυμίζεται ότι υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι χώρες της Ομάδας των Επτά μεγαλύτερων οικονομιών (G7) συμφώνησαν την Παρασκευή (2/10) να αποδεσμεύσουν 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης και δεσμεύτηκαν να μην επιβάλουν περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας.

Ωστόσο, δεν έδωσαν λεπτομέρειες για την κατανομή των ποσοτήτων αργού, ντίζελ και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων που θα αποδεσμευθούν, ούτε ανέφεραν ποιες χώρες θα συμμετάσχουν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), ο οποίος συμβουλεύει τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και διαχειρίζεται τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου τους, αναμένεται να αποφασίσει τις λεπτομέρειες της αποδέσμευσης των αποθεμάτων κατά τη συνεδρίασή του στις 14 και 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η G7 αποτελείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και τον Καναδά, καθώς και από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, η Ιταλία, ως μέλος της G7, θα συμμετάσχει στην αποδέσμευση των αποθεμάτων.

Η ομάδα συντονισμού πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσει την Τετάρτη, όπως δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκτακτη συντονισμένη διάθεση πετρελαίου από αποθέματα στην ιστορία, ύψους 400 εκατ. βαρελιών, τον περασμένο Μάρτιο, με την αποδέσμευση να συντονίζεται από τον ΔΟΕ.

Κατά την ανακοίνωση της νέας αποδέσμευσης αποθεμάτων την περασμένη Παρασκευή, οι ηγέτες της G7 δήλωσαν ότι θα λάβουν υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης κίνησης.