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IEA: 1,2 δισ. βαρέλια στρατηγικών αποθεμάτων για την αντιμετώπιση της κρίσης πετρελαίου
Ειδήσεις
17:36 - 09 Μαρ 2026

IEA: 1,2 δισ. βαρέλια στρατηγικών αποθεμάτων για την αντιμετώπιση της κρίσης πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) διαθέτουν σήμερα πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, όπως ανακοίνωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού, Φατίχ Μπιρόλ, μετά τη συνάντηση της G7.

Στη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με τον επικεφαλής του IEA, συζητήθηκαν όλες οι διαθέσιμες επιλογές για τη στήριξη της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, μεταξύ των οποίων και η πιθανή διάθεση των στρατηγικών αποθεμάτων στην αγορά. Ο Μπιρόλ τόνισε ότι οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές πετρελαίου επιδεινώνονται, δημιουργώντας σημαντικούς κινδύνους για την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα.

Εκτός από τα στρατηγικά αποθέματα, τα μέλη του οργανισμού διαθέτουν επιπλέον 600 εκατομμύρια βαρέλια που οι κυβερνήσεις των χωρών μελών απαιτούν από τις εταιρείες του κλάδου να διακρατούν, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια εφοδιασμού.

Οι χώρες της G7 δεν έχουν ακόμη λάβει απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο αποδέσμευσης έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ.

«Δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο Λεσκίρ στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι «αυτό στο οποίο έχουμε συμφωνήσει είναι να χρησιμοποιήσουμε κάθε αναγκαίο εργαλείο, εφόσον χρειαστεί, για τη σταθεροποίηση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αποδέσμευσης των απαραίτητων αποθεμάτων».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/03/2026 - 17:50
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