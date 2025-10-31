Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε και πέθανε στη διάρκεια της γυμναστικής

Σοκ προκαλεί η είδηση του ξαφνικού θανάτου ενός 10χρονου κοριτσιού στον Ασπρόπυργο, το οποίο κατέρρευσε κάτω από άγνωστες συνθήκες την ώρα της γυμναστικής, στο προαύλιο του σχολείου της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, με τους εκπαιδευτικούς να καλούν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο μετέφερε τη μαθήτρια στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, ωστόσο κρίθηκε ως η πιο κοντινή διαθέσιμη μονάδα. Οι γιατροί κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ), όμως, δυστυχώς, το παιδί δεν επανήλθε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία του Ασπροπύργου, καθώς το άτυχο κορίτσι ήταν γνωστό και αγαπητό στους συμμαθητές και τους δασκάλους του.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού περιστατικού έχει κινητοποιηθεί η Αστυνομία, ενώ στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου προσήχθη ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο μάθημα.

Παράλληλα, διατάχθηκε νεκροψία - νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του παιδιού, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανότητες, από παθολογικά αίτια μέχρι ενδεχόμενη αδιαθεσία που δεν είχε γίνει αντιληπτή.